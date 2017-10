Debatet për kufirin e Kosovës me Malin e Zi

Qeveria e Kosovës tha të enjten se të gjitha veprimet e saj rreth marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi, do të mbështeten në tërësi në të gjeturat e komisionit të saj në terren. Ditëve te fundit ajo është përballur me kërkesat përfaqësuesve amerikanë dhe evropianë për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi, që është kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Më hollësisht nga Prishtina njofton korrespondentja jonë, Edlira Bllaca.