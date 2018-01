Lezhë, fëmijët me aftësi të kufizuara

Rreth 75 mijë fëmijë në Shqipëri janë me aftësi të kufizuara. Vetëm një pjesë e tyre arrijnë të trajtohen në qendra të specializuara, që mundësojnë zhvillimin e tyre dhe përfshirjen në shoqëri me bashkëmoshatarët. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Pëllumb Sulo, ishte në Qendren e Zhvillimit ditor në Lezhë, ku trajtohen reth 30 fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara, dhe përgatiti materialin.