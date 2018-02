Incident me armë zjarri në Itali

Një 28 vjeçar italian goditi me armë dhe plagosi gjashtë emigrantë afrikanë të shtunën në një incident që zgjati dy orë, duke terrorizuar një qytet të vogël në Italinë qendrore, ku një nigerian u arrestua disa ditë më parë për vrasjen e tmerrshme të një të riu.



I dyshuari i sulmit, me lidhjet politike të krahut të djathtë, kishte një flamur italian të lidhur rreth qafës së tij pasi u arrestua disa orë më pas në qytetin e Maceratit. Autoritetet e identifikuan atë si Luca Traini, një 28 vjeçar, pa precedent të mëparshëm.



Traini kishte garuar për këshillin e qytetit me partinë Liga Veriore që ka pikëpamje anti-emigracionit, në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar në Corridonia, konfirmoi partia, por kandidati i saj për kryetar komune humbi garën. Agjencia e lajmeve ANSA citoi miqtë e tij të thoshin se Traini kishte qenë më parë i lidhur me partitë ekstremiste italiane, si partia neo-fashiste Forza Nuova dhe CasaPound.



Ndërsa sulmi i dhunshëm po ndodhte në Macerata në rajonin qendror Marche të Italisë, policia u tha banorëve të qëndronin brenda dhe urdhëroi ndalimin e transportit publik për të kufizuar numrin e viktimave. Të shtënat e tilla të dhunshme janë të rralla në Itali dhe zakonisht lidhen me mafian jugore italiane.