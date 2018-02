Kapen mbi 600 kg kokainë në Durrës

Në Shqipëri një operacion i përbashkët i Policisë dhe Prokurorisë për Krimet e Rënda çoi në sekuestrimin gjatë natës, në Portin e Durrësit, të një sasie rekord kokaine. “Si rezultat i këtij operacioni u bë i mundur kapja dhe sekuestrimi i një sasie rekord prej 613 kilogramë e 350 gramë lënde narkotike e dyshuar kokainë, me vlerë tregu mbi 180 milion euro”, deklaroi Drejtori i Përgjithshëm i Policisë shqiptare Ardi Veliu, duke shpjeguar se “hetimet kanë dokumentuar se lënda narkotike ishte nisur me kontenier nga Kolumbia duke kaluar tranzit përmes Italisë, në Maltë e më pas me anije ka mbërritur në Portin e Durrësit në Shqipëri, në datën 19 shkurt 2018. Kokaina ishte e fshehur në kontenier me dysheme të dyfishtë, të ngarkuar me banane. Sasia e lëndës narkotike ishte e paketuar në 528 pako, të mbështjella me letër natriban me kode të vendosura nga trafikantët”.

Drejtori i Policisë tha se operacioni ka nisur mbrëmjen e djeshme në Portin Detar të Durrësit, në momentin që ngarkesa e ligjshme me banane, u mor në dorëzim nga firma porositëse “Arbri Garden” shpk, me pronar shtetasin A.Ç. “Kontenieri i mbërritur në Portin e Durrësit, u mbajt nën vëzhgim të pandërprerë deri sa mbërriti në magazinat e firmës, nga strukturat e Policisë së Shtetit. Shërbimet e Policisë kanë rrethuar në perimetrin e jashtëm objektin e më pas kanë ndërhyrë në brendësi të magazinës. Pas kontrollit të imtësishëm të kontenierit, kanë bërë të mundur gjetjen dhe sekuestrimin e lëndës narkotike”, tha zoti Veliu.

Në pranga kanë përfunduar dy të rinj shqiptarë ndërsa është shpallur në kërkim pronari i firmës që kishte porositur ngarkesën me banana. Drejtuesi i Prokurorisë për Krimet e Rënda deklaroi në konferencën për shtyp se hetimet rreth kësaj çështjeje janë ende në vijim. Kapja e kësaj sasie u bë falë një bashkëpunimi me disa agjensi të huaja. Sipas të gjitha gjasave, dorga do të magazinohej në Shqipëri për t’u shpërndarë më pas në sasi të vogla drejt tregjeve europiane.