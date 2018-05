Theresa May në Shkup

Kryeministrja britanike Theresa May shkoi sot për vizitë në Shkup, me rastin e 25 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Britanisë së Madhe dhe Maqedonisë.



Zonja May u prit me një ceremoni ushtarake në Shkup. Duke folur para gazetarëve ajo tha se konfliktet e së kaluarës në vendet e Ballkanit mund të duken si të pakërpcyeshëm dhe shumë çështje mbeten të pazgjidhura, përfshirë konfliktet e brendshme në rajon, krimnaliteti i organizuar, migrimi ilegal dhe ekstremizmi. Por, kryeministrja May shtoi se “me vullnetin e duhur politik, përparimi mund të arrihet shpejtë”.



Ndërkaq, kryeminstri maqedonas Zoran Zaev tha se integrimet euro-atlantike janë të rëndëishme për Maqedoninë dhe për rajonin, kurse për botën – do të thotë qëndrueshmëri dhe siguri – u shpreh ai