Vazhdojnë negociatat për një takim të mundshëm Trump-Kim

Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi se një zyrtar i lartë koreano-verior është për vizitë në Nju Jork për bisedime që lidhen me një takim të nivelit të lartë mes zotit Trump dhe udhëheqësit koreano-verior Kim Jong Un. Zoti Trump e bëri njoftimin në Twitter ndërsa vazhdojnë negociatat për një takim të mundshëm mes presidentit amerikan dhe udhëheqësit koreano-verior.

"Kim Young Chol, Zëvendës Kryetari i Koresë së Veriut, është nisur për në Nju Jork”, shkruante Presidenti Trump në Twitter.



Javën e kaluar, zoti Trump i dërgoi një letër Kim Jong Unit, ku thoshte se takimi i planifikiar për në 12 qershor, nuk do të mbahej, për shkak të “zemërimit të madh dhe armiqësisë së hapur”, që ishte shprehur në një deklaratë të udhëheqësit koreano-verior.



Por negociatat mes dy vendeve kanë vazhduar, mes së cilave bisedime të dielën në zonën e çmilitarizuar koreane.

"Kemi ngritur një ekip shumë të mirë për bisedimet me Korenë e Veriut. Aktualisht po flitet për takimin e nivelit të lartë dhe çështje të tjera”, tha zoti Trump të martën.

Zëvendës shefi i personelit i Shtëpisë së Bardhë, Joe Hagin dhe të tjerë nga administrata e zotit Trump shkuan të dielën në Singapor, vendi ku mendohet të mbahet takimi.



"Ata udhëtuan në Singapor për t’u marrë me përgatitjet logjistike”, konfirmoi një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për Zërin e Amerikës të hënën.



Para takimit Trump-Kim, presidenti amerikan ka gjithashtu në plan që të mbajë bisedime me kryeministrin japonez, Shinzo Abe.



"Ramë dakord të takoheshim para takimit të nivelit të lartë SHBA-Kore e Veriut”, tha zoti Abe në Tokio pas një telefonate të hënën me zotin Trump.

Presidenti Trump dhe Kryeministri Abe "konfirmuan gjithashtu domosdoshmërinë e realizimit të çmontimit të plotë dhe të përhershëm të armëve bërthamore, kimike dhe biologjike të Koresë së Veriut dhe programeve të raketave balistike”, sipas një deklarate të Shtëpisë së Bardhë.



Nuk është e qartë se kur ose ku do të takohen Presidenti Trump dhe Kryeministri Abe para takimit të Singaporit.



Edhe presidenti i Koresë së Jugut, Moon Joa-in mund të shkojë në Singapor muajin e ardhshëm për një takim trepalësh me homologët e tij të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut, tha një zyrtar i qeverisë në Seul të hënën.



Pas një takimi të papritur të shtunën mes Kimit dhe Moon Jae-init, presidenti koreano-jugor tha se udhëheqësi koreano-verior vazhdon të jetë i angazhuar për një gadishur korean pa armë bërthamore.