Ambasadori Lu: Po ndjek me vëmendje akuzat ndaj Xhafës

Në Shqipëri ambasadori amerikan Donald Lu tha sot se po i ndjek me vëmendje akuzat kundër Ministrit Xhafaj dhe vëllait të tij Agron Xhafaj, të cilat prej disa javësh janë në qendër të betejës politike të opozitës. Përmes një deklarate për mediat ambasadori Lu theksoi se “faktet dhe provat, përfshirë edhe vërtetësinë dhe rrethanat rreth regjistrimit audio të raportuar, meritojnë të hetohen në mënyrë të pavarur. Por kjo – theksohet në tekst - nuk mund të jetë arsye për të ndërprerë punën e policisë dhe prokurorëve për të arrestuar drejtuesë të rrezikshëm të krimit të organizuar. Koha që Shqipëria të përfundojë punën që ka nisur është tani”, mbyllet deklarata.

Komentet e tij, ambasadori amerikan i bëri pas takimit që ai pati sot me ministrin Xhafaj, ku në fokus, sipas një komunikate të ministrisë, kishin qenë “zhvillimet e fundit në vend dhe veçanërisht përpjekjet e autoriteteve shqiptare në luftën kundër krimit të organizuar dhe paligjshmërisë”.

Në ndërkohë, opozita nga ana e saj edhe sot nuk lejoi zhvillimin normal të punimeve të parlamentit, duke u përqëndruar te akuzat ndaj ministrit Xhafaj dhe kryeministrit Edi Rama. Sipas kryetarit demokrat Lulzim Basha “parlamenti dhe institucionet e tjera të vendit po mbahen peng për të mbrojtur Agron dhe Fatmir Xhafajn”.

Cështja e vëllait të ministrit të Brendshëm, i dënuar në Itali në vitin 2012 për trafik droge, shpërtheu pas publikimit nga ana e Partisë demokratike të një audio përgjimi ku pretendohet se Agron Xhafaj bisedon për një transportin drejt Italisë të një ngarkese me marijuanë. Albert Veliu, një ish i dënuar për trafik droge, deklaroi se kishte qenë ai që kishte biseduar me Agron Xhafajn. Deklaratat e tij ishin në disa raste kontradiktore. Vëllai i ministrit mohoi të ketë patur ndonjëherë bisedë me Veliun. Ky i fundit u mor në pyetje nga Prokuroria e Krimeve të Rënda e cila ka nisur një hetim për rastin, ndërsa dy javë më parë, Veliu u ndalua në Kosovë ku më pas kërkoi azil politik. Materiali audio është dërguar për ekspertizë të specializuar në një laborator jashtë Shqipërisë.

Kryetari demokrat Basha deklaroi sot se sipas tij “hetimet nuk po kryhen sipas ligjit nga prokurorët”, duke u shprehur se “Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj, me ndihmën e Arta Markut dhe Donika Prelës, kanë paracaktuar rezultatin final të hetimit për skandalin “Xhafaj”. Siç ka urdhëruar dhe paralajmëruar Edi Rama, Prokuroria do ta vlerësojë audiopërgjimin jo autentik