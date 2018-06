Përçarje në politikën gjermane për shkak të emigrantëve

Udhëheqësja gjermane Angela Merkel po përballet me pengesa nga aleatët e saj politikë për praktikën e saj të dyerve të hapura për refugjatët.



Në vitin 2015, Merkel tha se Gjermania ishte e hapur për njerëzit që iknin nga luftërat dhe kërkonin jetë më të mirë.



Që atëherë, një milion azilkërkues janë pranuar në Gjermani.



Tani, Bashkimi Kristian Social i Konservatorëve (CSU), i cili ka qenë në aleancë me Kristian Demokratët e zonjës Merkel për dekada të tëra, kërkon që Gjermania të largojë disa refugjatë në kufirin e vendit.



CSU pritet t’i dorëzojë zonjës Merkel një ultimatum të hënën për të shtrënguar politikën e Gjermanisë për pranimin e emigrantëve, një lëvizje që mund të hidhte në krizë aleancën e tyre politike.



Angela Merkel dëshiron që Bashkimi Evropian të gjejë një zgjidhje për krizën e emigrantëve në takimin e BE-së më vonë këtë muaj.



BE po përpiqet të ndalë fluksin masiv të refugjatëve që kërkojnë jetë më të mirë.



Situata migruese e Evropës tërhoqi vëmendjen në mbarë botën javën e shkuar kur Italia dhe Malta refuzuan të lejonin një anije me qindra emigrantë të hynte në portet italiane



Spanja ndërhyri dhe i pranoi emigrantët.



Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez tha: "Është detyra jonë për të ndihmuar në shmangien e një katastrofe humanitare dhe të ofrojmë një port të sigurt për këta njerëz për të përmbushur detyrimet tona për të drejtat e njeriut".