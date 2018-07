Trajtime premtuese të tumorit në tru

Ndërkohë në vazhdim, një lajm i mirë nga fusha e mjekësisë për trajtimin e tumorëve vdekjeprurës në tru. Mjekët kanë përdorur një virus poliomeliti të modifikuar për të trajtuar kancerin në tru. Materiali në vazhdim tregon se rezultatet janë shumë premtuese.

Tetë vite më parë, Stephanie Hopper u diagnostikua me një formë agresive të kancerit në tru, që quhet “glioblastoma”. Edhe pse kirurgët i hoqën tumorin, kanceri u rikthye dy vite më vonë.

Shkalla e mbijetesës nga “glioblastoma” është e ulët, në rastin më të mirë me rreth një vit e gjysëm pas diagnozës.

Pacientja Hopper ju nënshtrua një trajtimi në studim e sipër nga Instituti Duke për Kancerin, një virus të modifikuar poliomeliti. Virusi i modifikuar nuk shkakton paralizë, por tkurrë tumorin.

Një studim klinik tregoi se trajtimi përmirësoi ndjeshëm mbijetesën afatgjatë për pacientët, tek të cilët ishte rikthyer tumori “glioblastoma”.

Pas këtij trajtimi, shkalla e mbijetesës trevjeçare u rrit me 21 përqind, krahasuar me katër përqind për pacientët me të njëjtën prognozë nën trajtimin e zakonshëm.

Madje, edhe një virus i vdekur poliomeliti shakton reagime të forta imunitare. Virusi i ngordhur përdoret në vaksinën e polios.

Dr. Darell Bigner është autor i studimit.

“Modifikimi i virusit, thjeshtë ishte shkatërrimi i aftësisë për të shkaktuar poliomelit dhe infektuar qelizat nervore. Por ruajti aftësinë për të shkatërruar qelizat kanceroze.”

Mjekët injektojnë virusin e modifikuar në tru. Ata përsëritën trajtimin për pesë pacientët tek të cilët u rikthye kanceri.

“Të mbijetuarit që ju nënshkruan procedurave, reaguan ndaj trajtimit për herë të dytë.”

Procedura është ende në faza eksperimentale, por rezultatet janë kaq premtuese sa që mjekët kanë filluar një studim të dytë, kombinim të virusit të polios me kimoterapi, në përpjekje për të përmirësuar rezultatet. Ndërsa për pacienten Stepahanie Hopper, tumori i saj vazhdon të tkurret.