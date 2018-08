Sulmet e përgjakshme në Çikago

Shefi i policisë dhe kryetari i bashkisë së Çikagos i bënë thirrje komunitetit të qytetit për ndihmë në identifikimin e përgjegjësve për sulmet me armë ndaj 66 personave. Si pasojë brenda një harku kohor prej 24 orësh, 12 vetë u vranë dhe 54 të tjerë plagosën, në atë që u shënua si fundjava më e përgjakshme e vitit. Shumë prej sulmeve me armë ndodhën në pjesët problematike të qytetit, në jug dhe perëndim të tij, të lidhura me përplasje mes bandash.

Shefi i policisë së qytetit Eddie Johnson tha të hënën se policia disponon të dhëna premtuese lidhur me dhunën në fundjavë, por nevojitet edhe më shumë ndihmë.

“Të shtënat nuk janë të rastësishme, ato janë të nxitura nga konfliktet mes bandave. Ne e dimë se kush janë, por duke mos bërë asgjë si komunitet po vazhdojmë të dërgojmë mesazhin se nuk është problem që ata po i kryejnë këto krime. Ne duhet të jemi të gjithë në të njëjtin krah. Ky qytet mund të jetë më i mirë”, tha ai.

Edhe kryebashkiaku i Çikagos Rahm Emanuel u kërkoi banorëve të denoncojnë ata persona që besojnë se ishin përgjegjës për të shtënat në fundjavë.

"Zemrat tona janë mbushur me hidhërim! Ajo që ndodhi këtë fundjavë nuk ndodh në çdo lagje të Çikagos, por është e papranueshme kudo që ndodh".

Deri më tani këtë vit, më shumë se 300 persona janë qëlluar për vdekje në Çikago, më shumë se në çdo qytet tjetër amerikan. Megjithatë, autoritetet policore të Çikagos thotë se vdekjet si pasojë e sulmeve me armë janë ulur me 25 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Po sipas tyre, që prej muajit janar, janë konfiskuar 5,500 armë të paligjshme.