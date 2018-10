Princi saudit do të kryesojë hetimin për vdekjen e zotit Khashoggi

Arabia Saudite pranoi që bashkëpunëtori i gazetës “The Washington Post”, Jamal Kashoggi, ka vdekur. Mediat shtetërore saudite thanë se Kashoggi vdiq pas një zënke në konsullatën saudite në Stamboll, dhe njoftuan se do të zhvillohen hetime. Presidenti Donald Trump u tha gazetarëve në Arizona se ky është një hap i parë i madh. Ai shtoi se ekzistojnë megjithatë pikëpyetje të tjera për sauditët dhe se do të bashkëpunohet me Kongresin për këtë çështje.

Arabia Saudite ka pranuar vdekjen e gazetarit Jamal Khashoggi dhe njoftoi se Princi i Kurorës, Mohammad bin Salman, do të udhëheqë hetimin një-mujor. Qeveria saudite tha se ka shkarkuar pesë zyrtarë të lartë dhe ka arrestuar 18 sauditë të tjerë si pasojë e hetimeve fillestare. Ndër të shkarkuarit është Saud al-Qahtani, një këshilltar i afërt i princit, si dhe zëvendës drejtori i shërbimit të zbulimit, Gjeneral Major Ahmed al-Assiri.

Në Uashington, protestuesit marshuan nga Shtëpia e Bardhë drejt Departamentit të Shtetit për të kërkuar një përgjigje më të ashpër nga administrata Trump pas njoftimeve nga Turqia se zoti Khashoggi u vra dhe u copëtua brenda konsullatës saudite në Stamboll më datë 2 tetor, nga një ekip saudit prej 15 vetësh që hynë në Turqi dhe u larguan me një avion të posaçëm po atë ditë.

Takimi të martën i Sekretarit të Shtetit Mike Pompeo me princin saudit të kurorës u kritikua nga disa ligjvënës amerikanë dhe aktivistë të të drejtave të njeriut.

Sekretari Pompeo i mbrojti takimet e tij me sauditët gjatë një interviste për Zërin e Amerikës, dhënë dje në Mexico City për Greta Van Susteren.

“Në Arabinë Saudite u takova me mbretin, u takova më gjatë me princin e kurorës dhe më tej me Ministrin e Jashtëm Jubeir, duke ua bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara e marrin shumë seriozisht këtë çështje. Se ne nuk i aprovojmë vrasjet pa gjyq dhe aktivitete të këtij lloji. Se kjo nuk përputhet me vlerat amerikane dhe se mbetet në përgjegjësinë e tyre pasi incidenti ndodhi në konsullatë”, i tha Zërit të Amerikës, Sekretari i Shtetit Mike Pompeo.

Ish-ambasadori amerikan në Arabinë Saudite, James Smith, nuk beson se administrata Trump do të ruajë një pozicion parimor për të drejtat e njeriut.

“Kjo administratë ka formuar një marrëdhënie transaksionesh me Arabinë Saudite, ndërsa më parë ne kishim një marrëdhënie strategjike me ta. Gjatë kohës që unë isha në detyrë, mund të bisedonim për të drejtat e grave, të drejtat e njeriut dhe hapësirën publike. Asgjë nga këto nuk ndodh tani, pasi marrëdhënia është e fokusuar tek paraja”, thotë ish-ambasadori Smith.

Një grup dypartiak senatorësh amerikanë po mbajnë një qëndrim më të ashpër.

“Republikanët janë treguar më të ashpër se demokratët... Është një nga çështjet e pakta në Uashington, ndoshta e vetmja, që gëzon mbështetje dypartiake”, thotë Robin Wright, e Qendrës “Woodrow Wilson”.

Uashingtoni duhet të vendosë tashmë se si të reagojë ndaj zhvillimeve më të fundit, pasi Arabia Saudite pretendoi për dy javë se nuk dinte çfarë i kishte ndodhur Jamal Khashoggit.