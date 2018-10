Historia e avionit presidencial Air Force One

Air Force One është avioni që Presidenti i Shteteve të Bashkuara përdor për udhëtime në mbarë botën. A keni menduar ndonjëherë se si duket ai nga brenda? Çfarë ha presidenti dhe kush e ndihmon kur ai është është në ajër? Korrespondentja e Zërit të Amerikës, Nastassia Jaumen sjellë hollësitë.

Për disa, avioni është thjeshtë një mjet transporti, por për Presidentin e Shteteve të Bashkuara avioni Air Force One është gjithashtu një zyrë dhe banesë larg shtëpisë.

Tani publiku do të ketë një shans për të parë nga afër një kopje të ngjashme të avionit Air Force One që do të shfaqet në National Harbour, afër Uashingtonit.

Aty ju mund të shihni pjesën e përparme të avionit ku ndodhen hapësirat që përdoren nga Presidenti si dhoma gjumit, një sallë konferencash dhe zyra e tij. Ngjitur me të janë hapësirat e personelit presidencial, shërbimit sekret, mysafirëve dhe ato të gazetarëve.

Stjuardesët që kanë fluturuar në Air Force One për dekada, thonë se puna e tyre nuk ishte gjithmonë e lehtë. Howie Franklin, i cili ka punuar

në Air Force One për 30 vjet, kujton një moment të tensionuar gjatë një fluturimi me Presidentin Clinton.

"M'u desh ta zgjoja pas dy orë gjysmë pasi kishte rënë në gjumë. Hyra në dhomën e gjumit dhe iu afrova shtratit, ai lëvizi pak dhe lëshoi një ofshamë. U afrove më shumë dhe thashë ‘nuk dëshiroj ta bëj këtë’. Dhe Presidenti tha: 'Mirë, mos e bëj!' Ky ishte një urdhër i drejtpërdrejtë nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës".

Stjuardesët kanë shumë histori dhe anekdota interesante për presidentët amerikanë.

Presidentit George H.W. Bush, i cili shërbeu për një mandat në vitet 1989-1993, nuk i pëlqente një lloj perimeje dhe stjuardesët e morën vesh.

"Presidenti Bush hante rregullisht, por ai nuk kishte ndonjë preferencë të veçantë për vaktet e ushqimit. E vetmja gjë që nuk i pëlqente ishte brokoli! Kështu që ne u siguruam që mos t’i ofronim brokoli!"

Becky Schultz ishte gruaja e parë në ekuipazhin e avionit Air Force One. Ronald Reagan, i cili ishte President mes viteve 1981 dhe 1989 e ndihmoi zonjën Becky të ndjehej si në shtëpi.

"Më kujtohet kur u punësova, dhe fotografia ime zyrtare me Presidentin Reagan. Ai, duke e ditur se unë isha femra e parë që do të fillonte punë në avion, vuri krahun rreth meje, ai fliste gjithmonë me duart e tij, me gjeste, dhe më tha: 'Becky, ne të gjithë i veshim pantallonat në të njëjtën mënyrë, një herë një këmbë pastaj tjetrën'. Ishte një mënyrë shumë e mirë e prezantimit para ekuipazhit!"

Ka patur edhe momente të rënda në bordin e avionit Air Force One, si ai i nëntorit të vitit 1963. Pasi Presidenti John F. Kennedy ishte vrarë,

nënpresidenti i tij, Lyndon Johnson, bëri betimin si President në aeroplan.

Besohet se aeroplani presidencial mori emrin e tij të veçantë gjatë mandatit të Presidentit Eisenhower nga një pilot i kujdesshëm i cili kishte frikë se avioni presidencial mund të përzihej me të tjerët.