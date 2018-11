Përhapja e rrjetit celular 5G

Në qytetet amerikane Hjuston, Indianapolis, Los Anxheles dhe Sakramento, tashmë është vënë në punë rrjeti 5G, apo gjenerata e 5 e rrjetit celular. Kjo teknologji e re që rrit ndjeshëm sasinë dhe shpejtësinë e trasmetimit të të dhënave po përhapet edhe në vende të tjera të botës.

Në qytet-shtetin e vogël të Monakos, në rivierën mesdhetare, e ardhmja ka mbërritur. Këto antena të reja do të mundësojnë që Monako të përballojë shtimin e kërkesave në rrjet nga pajisjet 5G. Patrick Bouffel është me telekomin e Monacos.

“Po instalojmë antena pothuajse në të gjitha çatitë, me synimin për të patur mbulim në të gjithë Monakon. Pasi të instalojmë antenat si këto, do të kemi mbulim kudo.”

Por çfarë është rrjeti 5G? E thënë thjeshtë dhe pa u futur në zhargon, rrjeti 5G mundëson telefonin apo pajisjen që funksionon me valë celulare që të lidhet më shpejt me internetin dhe të jetë më efikase. Martin Perronet është me telekomin e Monacos.

“5G është 10 herë më i fuqishëm që siguron qasje për të gjitha llojet e mediave në internet. 5G redukton me 10 minuta pritjen për t’u lidhur, pra bëhet menjëherë, diçka e nevojshme përshembull për makinat që kanë internet. Ky rrjet mundëson qasje 10 herë më të mëdha për përdoruesit për metër katror, pra një faktor i rëndësishëm në revolucionin teknologjik.”

Aktualisht në treg ka disa pajisje që funksionojnë me rrjetin 5G, pavarësisht se ky rrjet ende nuk është i mundur në shumë tregje. Sipas ekspertëve, shtimi i kapacitetit të internetit është i nevojshëm pasi tashmë gjithçka është e ndërlidhur që nga individi, shtëpia apo makina. Vetëm disa lagje të disa qyteteve kanë rrjetin 5G ndërsa zgjerimi do të vazhdojë vitin që vjen dhe madje edhe atë pasues. Vendet që kanë më shumë gjasa për të instaluar rrjetin 5G të parat janë Koreja e Jugut, Kina, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara.