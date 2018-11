Presidenti Trump mbron dërgimin e trupave në kufi me Meksikën

Presidenti Donald Trump mbrojti përsëri dërgimin e trupave amerikane në kufirin jugor me Meksikën, duke i vënë në dyshim motivet e emigrantëve për të bërë udhëtimin e rrezikshëm, dhe duke cituar ekonominë e fortë amerikane.

Duke folur me gazetarët në Shtëpinë e Bardhë të shtunën në mëngjes përpara se të nisej për Kaliforni për të vizituar shkatërrimin nga zjarret, presidenti tha: "Ne kemi një forcë të jashtëzakonshme ushtarake në jug, në kufirin jugor. Ka një numër të madh njerëzish që përpiqen të vijnë në vendin tonë. Duhet të them se arsyeja që aq shumë njerëz duan të vijnë është se ne po ecim shumë mirë ekonomikisht në krahasim me pjesën tjetër të botës. Në qoftë se shikoni në jug të kufirit tonë, nuk janë dhe aq mirë.

"Por pavarësisht, ne kemi miliona njerëz që presin për të hyrë ligjërisht në vendin tonë, dhe këta njerëz kanë përparësi, ata duhet të kenë përparësi, pasi kanë pritur për një kohë të gjatë, dhe e kanë bërë këtë ligjërisht".

Presidenti Trump vazhdoi: "Po vijnë dhe po flasin për frikën e madhe, problemet në vendet e tyre, por ata të gjithë po valvisin flamujt e vendeve të tyre ".

Numri i trupave amerikane në kufirin me Meksikën ka arritur kufirin maksimal, thanë zyrtarët e lartë të Pentagonit këtë javë.

Më shumë se 5,800 ushtarakë aktivë dhe 2,100 trupa të Gardës Kombëtare janë aktualisht të dislokuar për të ndihmuar shërbimet kufitare, për të forcuar barrierat, për të ndërtuar strehim, për të operuar aeroplanë dhe për aktivitete të tjera që synojnë të ndihmojnë Patrullën Kufitare të Shteteve të Bashkuara. Më parë këtë javë, Presidenti Trump tha se forca mund të jetë më e madhe.

"Ne jemi në pikën më të lartë përsa i përket numrit të njerëzve që janë në kufi", u tha gazetarëve në Pentagon zëvendës sekretari i Mbrojtjes Patrick Shanahan.

Trupat u dërguan në kufirin jugor të SHBA me kërkesë të Departamentit të Sigurisë Kombëtare. Zoti Shanahan tha se trupat mund të qëndrojnë deri më 15 dhjetor. Ushtria është ligjërisht e ndaluar në zbatimin e rendit, siç është arrestimi i emigrantëve që kalojnë kufirin.