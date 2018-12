Kina ndalon dy shtetas kanadezë brenda javës

Kina ka konfirmuar se ka ndaluar një tjetër shtetas kanadez pas arrestimit në fillim të muajit një drejtuese të lartë të një kompanie kineze që u ndalua në Vankuver bazuar në një fletarrest amerikan. Një zëdhënës i ministrisë së jashtme tha sot në Pekin se konsulenti Michael Spavor dhe ish-diplomati Michael Kovrig u ndaluan të hënën nën dyshimet për “përfshirje në aktivitete që vënë në rrezik sigurinë kombëtare të Kinës”.

Ministrja e Jashtme kanadeze Crystia Freeland thotë se zoti Spavor kishte kontaktuar zyrtarët kanadezë pasi ishte marrë në pyetje nga autoritetet kineze:

“Nuk kemi arritur ta kontaktojmë që nga momenti që na ka njoftuar për këto zhvillime. Po punojmë fort për të konfirmuar ku ndodhet dhe e kemi ngritur këtë çështje tek autoritetet kineze. Po ashtu jemi në kontakt me familjen e tij”.

Nuk ka pasur informacione të tjera mbi vendndodhjen e zotit Spavor apo arsyet përse është ndaluar.

Kina tha dje se ish-diplomati kanadez Michael Kovrig u arrestua në Pekin nën akuzat se kishte vënë në rrezik sigurinë kombëtare të Kinës.

Zoti Kovrig u ndalua të hënën, disa ditë pasi policia kanadeze arrestoi në aeroportin e Vankuverit, bazuar në një fletëarrest amerikan shtetasen kineze Meng Wanzhou, drejtuese e një kompanie kineze të telekomunikacionit. Zonja Meng akuzohet se ka shkelur sanksionet amerikane me Iranin.

Një gjykatës kanadez i dha lirim me kusht shtetases kineze të martën, ndërkohë që ajo pret të dalë në gjyq lidhur me kërkesën e Shteteve të Bashkuara për ekstradimin e saj. Nëse shpallet fajtore në Shtetet e Bashkuara, ajo mund të dënohet deri me 30 vjet burg.