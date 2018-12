SHBA shqyrton mundësinë e tërheqjes së plotë nga Siria

Zyrtarë amerikanë thanë sot se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e tërheqjes së plotë të forcave ushtarake nga Siria, ndërsa po i afrohen fundit të fushatës për rimarrjen nën kontroll të gjithë territorin që mbahej dikur nga Shteti Islamik.

Një vendim i tillë, nëse konfirmohet, bie ndesh me qëndrimin e sekretarit të Mbrojtjes Jim Mattis dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të Pentagonit, që ishin shprehur për një prani ushtarake më afat-gjatë amerikane në Siri, për të penguar rishfaqjen e Shtetit Islamik. Megjithatë, presidenti Donald Trump ka shprehur më parë një dëshirë të fortë për t’i tërhequr trupat nga Siria kur kjo të jetë e mundur.

Koha e tërheqjes nuk është bërë ende qartë dhe zyrtarët amerikanë që folën me shtypin në kushte anonimiteti, nuk dhanë detaje rreth diskutimeve si dhe kush ishte përfshirë në to. Mbetet ende e paqartë se kur mund të shpallet një vendim lidhur me këtë çështje.

Pentagoni dhe Shtëpia e Bardhë nuk pranuan të komentojnë. Shtetet e Bashkuara kanë ende rreth 2 mijë trupa në Siri, shumë prej të cilëve forca speciale që punojnë nga afër në aleancë me forca kurde e arabe të njohura si Forcat Demokratike të Sirisë.