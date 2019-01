E reja saudite kërkon azil politik

Kreu i Policisë së Emigracionit në Tajlandë tha se një e re saudite e cila u ndalua në Tajlandë ndërsa po përpiqej të ikte në Australi për të kërkuar azil, nuk do të kthehet me forcë në Arabinë Saudite. E reja 18 vjeçare thotë se abuzohej nga familja dhe kërkon ndihmën e Kombeve të Bashkuara.

Gjeneral majori Surachate Hakparn u tha gazetarëve të hënën në aeroportin ndërkombëtar të Bangokut se Rahaf Mohammed Aqunun do të lejohet të takohet me zyrtarët e Kombeve të Bashkuara.

"Ne do të flasim me të dhe do të bëjmë gjithçka që ajo kërkon, pasi ajo u arratis nga vështirësitë për të kërkuar ndihmën tonë. Ne jemi vendi i buzëqeshjes, nuk do të dërgojmë askënd drejt vdekjes. Ne zbatojmë parimet e të drejtave të sundimit të ligjit ".

Ai u tha gjithashtu gazetarëve se babai i vajzës pritet të mbërrijë në Tajlandë të hënën në mbrëmje dhe se zyrtarët do të shohin nëse ajo do të dojë të kthehet me të.

Abuzimi nga familja e saj ishte një nga arsyet që Alqunun përmendi si arsye të largimit.

18-vjeçarja u largua nga Kuvajti ku po qëndronte për pushime me familjen dhe mbërriti në aeroportin Suvarnabhumi të shtunën në mbrëmje.

Ajo e ka mbyllur veten brenda dhomës së hotelit të saj në aeroport dhe të hënën bëri disa postime në Twitter duke kërkuar që të lejohej të takohej me dikë nga OKB-ja. Ajo thotë se do të qëndrojë në dhomë derisa të marr ndihmë nga organizata.

Autoritetet tajlandeze refuzuan fillimisht ta linin atë në vend, duke thënë se ajo nuk kishte dokumente udhëtimi apo para.

Por Aqunun thotë se zyrtarët sauditë dhe kuvajtianë i morën pasaportën e saj kur ajo mbërriti - një pretendim që mbështetet nga organizata Human Rights Watch.

Gratë kanë pak të drejta civile në mbretërinë ultra-konservatore saudite. Ato duhet të kenë leje nga një i afërt mashkull për të marr një pasaportë dhe për të udhëtuar jashtë vendit.

Gratë që kryejnë të ashtuquajturat krime kundër moralit, ndonjëherë mund të dënohen me vdekje.