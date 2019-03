Nielsen: kriza në kufi nuk është e sajuar

Sekretarja e Sigurisë Kombëtare Kirstjen Nielsen këmbënguli të mërkurën se kriza në kufirin jugor të Shteteve të Bashkuara nuk është e sajuar, kur u pyet nga ligjvënës demokratë, për të parën herë që kur ata morën kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve.

“Ndodhemi përballë një krize reale, serioze dhe të qëndrueshme. Pa dyshim, që kriza është duke u keqësuar,” tha ajo në një seancë dëgjimore para Komisionit të Sigurisë Kombëtare.

Kryetari i Komisionit Bennie Thompson, tha se donte ta shfrytëzonte seancën, për t’i dhënë mundësi zonjës Nielsen që të fillojë “një diskutim serioz”, në vend që të përsërisë deklaratat e zotit Trump për një krizë sigurie në kufi, si dhe të dëshmojë për ndarjet e familjeve vitin e kaluar.

Ligjvënësit i bënë zonjës Nielsen pyetje të vështira për gjendjen e imigrantëve, si psh në se ajo ishte në dijeni të pasojave psikologjike të ndarjes së fëmijëve nga prindërit dhe në se ajo e ishte njohur paraprakisht me politikën e “tolerancës zero”, që çoi në ndarjen e më shumë se 2 mijë e 700 fëmijëve nga prindërit e tyre vitin e kaluar. Zonjës Nielsen e pyetën gjithashtu lidhur me bisedat që kishte patur me Presidentin Trump, kur ai deklaroi se do të shpallte gjendjen e emergjencës kombëtare në kufi, në përpjekje për të siguruar fonde për ndërtimin e murit mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës.

“Gjendja e emergjencës është reale”, - tha zonja Nielsen. “Kemi të bëjmë me një krizë të vërtetë humanitare, që sistemi aktual e bën të mundur. Duhet të ndryshojmë ligjet.”

Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders komentoi për seancën e Kongresit përmes Twitterit:

“Kriza në kufi nuk është një sekret”, shkruante ajo. “Demokratët thjesht zgjodhën që ta injorojnë atë”.

Seanca në Kongres është një prej tre seancave për emigracionin që po mbahen të mërkurën, me kërkesën e demokratëve, pasi ata morën kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe i dhanë përparësi hetimit lidhur me ndarjen e familjeve në kufi vitin e kaluar.

Dhjetra mijëra familje vazhdojnë të kalojnë çdo muaj kufirin SHBA-Meksikë. Muajin e kaluar pati 76 mijë vetë që kaluan kufirin në mënyrë të paligjshme, dyfishi krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë.

Senati pritet të votojë javën e ardhshme, sikurse bëri Dhoma e Përfaqësuesve, duke mos e pranuar gjendjen e jashtëzakonshme të kërkuar nga Presidenti, por zoti Trump pritet t’i verë veton ligjit, duke përdorur autoritetin e tij presidencial. Kjo çështje pritet t’i kalojë më pas pastaj gjykatës.