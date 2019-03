Fushata për zgjedhjet presidenciale në Ukrainë

Ukraina po përgatitet për zgjedhjet presidenciale të këtij viti, raundi i parë i të cilave do të mbahet me 31 mars. Dy javë më vonë pritet të zhvillohet balotazhi mes dy kandidatëve me numrin më të madh të votave për të zgjedhur udhëheqësin e vendit që ende është në luftë me Rusinë. Zgjedhjet tani duket se do të jenë një garë mes tre kandidatëve kryesor, Presidentit Petro Poroshenko që po përpiqet për një tjetër mandat, politikanes së njohur Yulia Tymoshenko dhe një komediani televiziv pa përvojë politike, i cili ka udhëhequr në anketat e fundit.

Në tokën e shenjtëruar të Sheshit të Pavarësisë në Kiev gjenden shmë objekte interesante. Një muzeum i kandilave të detit ndodhet pranë përkujtimores së protestuesve që humbën jetën në revolucionin e vitit 2014. Ukraina duket se po përparon. Por, çfarë po ndodh me politikën e saj?

Figura të njohura politike po konkurrojnë për postin e presidentit të vendit. Presidenti aktual Petro Poroshenko thotë se ka ndërmarrë reforma, duke e çuar vendin drejt Perëndimit dhe duke luftuar korrupsionin. Mbështetësit e tij thonë se Ukraina ka nevojë për vazhdimësi.

"Ndryshimi i një vendi arrihet përmes ndryshimeve tek vetë njerëzit dhe marrëdhinet mes tyre. Ky proces është gjithmonë i ngadalshëm. Ndryshimet e rrënjësishme mund ta prishin atë. Unë mendoj se ndryshimet radikale prodhojnë rezultate më të këqija se sa një evolucion gradual", thotë Alexander Paskhaver nga Qendra për Zhvillim Ekonomik.

Fushata e Presidentit Poroshenko është dëmtuar nga akuzat për korrupsion në prokurimin ushtarak. Komediani Volodymir Zelenskiy, një figurë e re në skenën politike, po udhëheqë sondazhet. Në selinë e fushatës së tij, përkrahësit e rinj bëjnë fushatë në mediat sociale 24 orë në ditë.

"Lodhja dhe mungesa e besimit me të gjitha elitat politike kanë çuar në një vendim të popullit ukrainas për t'i dënuar ata. Dhe emri i këtij dënimi është Zelenskiy", thotë Dmytro Razumkov, Zëdhënës i Fushatës së kandidatit Volodymir Zelenskiy.

Në emision televiziv të zotit Zelenskiy të titulluar "Shërbëtori i Popullit", një qytetar i thjeshtë ukrainas bëhet president rastësisht. A është jeta një imitim i artit?

Disa thonë se kjo nuk përputhet me realitetin. Pronari miliarder i kanalit që transmeton emisionin, Ihor Kolomoisky, është akuzuar për mashtrim me Bankën Private të Ukrainës, duke ngritur pretendimet se Zelenskiy është një kukull e oligarkut. Fushata e tij ka hedhur poshtë këtë akuzë dhe thotë se zoti Zelenskiy do të godasë elitën e korruptuar të Ukrainës.

"Detyra e parë është heqja e imunitetit të të gjithëve, deputetëve, gjyqtarëve dhe presidentit".

Kandidatja e tretë kryesore është Yulia Tymoshenko, fytyra e Revolucionit Portokalli të vitit 2004. Ajo po premton uljen e çmimeve të gazit dhe trefishimin e pensioneve shtetërore, duke e vënë atë në një kurs përplasjeje me Fondin Monetar Ndërkombëtar.

Volodimir Fesenko është analist politik.

"Përkrahësit e saj e shohin atë si njeri të përkushtuar. Votuesit e saj janë njerëzit më të varfër të Ukrainës: pensionistët dhe njerëzit me paga të ulëta".

Lufta në lindje të vendit është një kanosje ndaj zgjedhjeve.

"Pavarësisht se kush bëhet president, ata nuk mund t’i japin fund kësaj lufte të vetëm. Por gjithashtu ata nuk mund të përmbushin kushtet e Putinit, pasi populli nuk do ta pranonte. Pra kemi një ngërç", thotë analisti politik, Volodimir Fesenko.

Trashëgimia e plotë e protestave pro-evropiane të vitit 2013 ende nuk është përcaktuar. Por kë do të zgjedhin si president të tyre ukrainasit, një figurë të njohur politike, dikë që e njeh sistemin e tanishëm politik apo një figurë të re, të paprovuar në skenën politike, në një kohë kur vendi është ende në luftë?