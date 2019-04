Të enjten takim Kim Jong Un - Putin në Vladivostok

Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong Un do të udhëtojë këtë javë drejt qytetit rus të Vladivostokut për një takim me presidentin rus Vladimir Putin.



Kremlini njoftoi të martën se dy udhëheqësit do të takohen ditën e enjte.



Kim Jong Un pritet të kërkojë nga presidenti rus lehtësimin e sanksioneve në një kohë kur bisedimet me Shtetet e Bashkuara për çarmatim bërthamor, kanë ngecur.

Gjatë vitit të kaluar, Kim Jong Un-i zhvilloi takime të nivelit të lartë me Presidentin amerikan Donald Trump si dhe udhëheqësit e Vietnamit, Kinës dhe Koresë së Jugut.

Udhëheqësi i Phenianit dëshiron lehtësim nga sanksionet e ashpra të Kombeve të Bashkuara që vazhdojnë të jenë në fuqi pas dështimit të bisedimeve bërthamore me Shtetet e Bashkuara.

Por Presidenti Putin mund të mos ofrojë shumë ndihmë në këtë drejtim. Ndërsa Rusia ndeshet me probleme ekonomike, Koreja e Veriut nuk shihet si përparësi për të.

Takimi mund të ndihmojë në uljen e varësisë që Koreja e Veriut ka ndaj Kinës, si partneri më i madh tregtar i saj.



Nuk është e qartë se si ky takim mund të ndihmojë në tejkalimin e bisedimeve të bllokuara mes Uashingtonit dhe Phenianit. Udhëheqësit e të dy vendeve kanë zhvilluar dy takime si pjesë e një përpjekjeje të vazhdueshme për çarmatimin bërthamor të gadishullit korean, por përpjekjet kanë ngecur.