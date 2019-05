Pakistani thotë se ka kryer me sukses një provë me raketë balistike

Pakistani thotë se ka kryer me sukses një provë me rakete balistike të aftë për t’u ngarkuar si me mbushje bërthamore ashtu edhe konvencionale e që përshkon një gjatësi prej 1,500 kilometrash.

Një zëdhënës ushtarak tha se raketa me rreze të mesme veprimi “Shaheen-II”, e cila ra në detin arabik pas lëshimit ditën e enjte, është "një raketë me kapacitet të lartë dhe që përmbush plotësisht nevojat strategjike të Pakistanit".

Prova me raketë vjen në mesin e tensioneve të forta ushtarake të Pakistanit me vendin fqinj kundërshtar Indinë.

Ekspertët thotë se është pjesë e përpjekjeve që Islamabadi po bën për të ruajtur të njëjtin ritëm me investimet masive të Nju Delhi-t në fushën ushtarake e teknologji.

Lëshimi i raketës vjen gjithashtu një ditë pasi ministri i Jashtëm pakistanez Shah Mehmood Qureshi zhvilloi një bisedë të shkurtër me homologun e tij indian Sushma Swaraj, në periferi të një takimi të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait, në Kirgistan.