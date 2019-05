Zvicër, eksperiment për magazinimin nën tokë të gazrave karbonikë 

Idea e depozitimit nën tokë të mbetjeve të karbonit ka qarkulluar prej kohësh. Ndërkohë që procesi po bëhet më i lirë dhe më praktik, shkencëtarët po testojnë mënyra të reja të magazinimit të gazrave që dëmtojnë atmosferën.

Ky është një lloj i ri eksperimenti për kapjen e mbetjeve karbonike. Eksperimenti po kryhet në një minierë të braktisur në Zvicër, pranë zonave të banuara.

Pjesa më e madhe e tërheqjes së karbonit bëhet në zona të pabanuara dhe në thellësi të detit, por këta shkencëtarë po testojnë nëse karboni i përzier në ujë të kripur do të qëndrojë brenda tokës me përbërje shkëmbore dhe balte.

“Nëse ky shkëmb ka ndonjë difekt, atëherë CO2 rrezikon të rikthehet në sipërfaqe përmes të çarave. Këtë duam të provojmë”, thotë Alba Zappone, e Univesitetit “Zurich Eth”.

Nëse prova del me sukses, procesi i depozitimit të karbonit në nëntokën e çdo vendi mund të bëhet më i lirë.

“Ekziston praktika e depozitimit të CO2, por vetëm në zona të pabanuara, apo thellë në det. Novacioni që ne po eksperimentojmë do të shërbejë për zonat me popullsi të dendur, siç është Zvicra. Ne duhet të sigurohemi që CO2 nuk do të dalë në sipërfaqe dhe nuk do të ndotë burimet ujore. Kjo është më kryesorja”, thotë Christophe Nussbaum, i projektit “Mont Terry”.

Aktivistët mjedisorë, si Mathias Schlegel, i organizatës “Greenpeace”, e mbështesin këtë projekt, por thonë se bota duhet jo vetëm të përballet me problemin, por edhe të punojë për të ulur nivelin e çlirimit të gazrave ndotës.

“Nuk shqetësohemi vetëm për këto teknologji që po zhvillohen, por duam të shohim që ndërkohë të bëhen paralelisht përpjekjet e nevojshme për të ulur nivelin e çlirimit të gazrave, të cilat duhet t’i ulim në mënyrë masive. Zhvillimi i kësaj teknologjie është një detyrim i sanksionuar nga Paneli Ndërqeveritar i OKB-së për Ndryshimet Klimatike. Por, duhen bërë të gjitha përpjekjet për të ulur nivelin e ndotjes së gazrave që shkaktojnë efektin serë”, thotë zoti Schlegel.

Modelet kompjuterikë parashikojnë se temperatura mesatare e Tokës mund të rritet nga 1.8 deri në 4 gradë Celcius gjatë shekullit të ardhshëm, duke sjellë efekte shkatërrimtare.