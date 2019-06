Shqipëri, KiE anulon misionin e vëzhgimit të zgjedhjeve

Në Shqipëri, Kongresi i Autoriteteve Rajonale dhe Lokale, strukturë e pavarur e Këshillit të Europës, ka njoftuar sot se ka anulluar dërgimin e misionit të vëzhguesve të vet për zgjedhjet vendore, për shkak të paqartësive mbi zhvillimin e zgjedhjeve dhe pasigurisë së mundshme në disa zona të vendit. Kryetari Demokrat Lulzim Basha reagoi menjëherë duke deklaruar se bëhet fjalë sipas tij për një vendim politik, pasi 30 Qershori u shpreh ai nuk është ligjërisht një ditë zgjedhjesh

Një ditë përpara se të niste në Tiranë, takimet e planifikuara të misionit të tij të vëzhguesve, Kongresi i Autoriteteve Rajonale dhe Lokale, ka njoftuar sot tërheqjen nga monitorimi i zgjedhjeve vendore të 30 Qershorit. Kongresi është një strukturë e pavarur e Këshillit të Euroës, dedikuar demokracisë vendore. Misioni i vëzhgimit në Shqipëri ishte parashikuar të përbëhej nga 26 anëtarë. Shkak i anullimit është bërë sipas njoftimit “pasiguria e vazhdueshme lidhur me organizimin e zgjedhjeve vendore të 30 Qershorit dhe rreziqet e mundshme të sigurisë në disa zona ku do mund të zhvendoseshin vëzhguesit"

Menjëherë pas këtij njoftimi, ka reaguar kryetari demokrat Lulzim Basha, sipas të cilit ku vendim është marrë "sepse 30 Qershori nuk është ligjërisht ditë zgjedhjesh në Shqipëri.Është një vendim qartësisht politik sepse tërheqje nga Këshilli i Europës nuk ka patur as për zgjedhje të zhvilluara në zona konfliktesh të armatosura apo konfliktesh civile nga Ukraina në Gjeorgji nga Armenia në Azerbajxhan apo edhe gjatë konfliktit të armatosur në Maqedoni”.

Zoti Basha vijoi më tej duke shtuar se kjo tërheqje “është distancim i qartë nga votimet farsë një-partiake, anti-demokratike dhe anti-kushtetuese që kërkon të bëjë Edi Rama”. Ai përsëriti se “votimet e 30 qershorit janë nul, janë dhe do të jenë zero. Ato janë tentativë për grusht shteti i Edi Ramës për të rrëmbyer të gjithë qeverisjen vendore të Shqipërisë, me të njëjtat banda dhe me të njëjtët kriminelë që vodhi edhe zgjedhjet e 2015-s dhe të 2017-s. Opozita dhe qytetarët janë në këmbë në mbrojtje të Kushtetutës, në mbrojtje tëdemokracisë! Ne nuk do të lejojmë votime të paligjshme dhe farsë!”

Nga ana e tij kryeministri Edi Rama u kundërpërgjigj, duke folur për “sajesën e radhës” sipas tij, të kryetarot të opozitës.

Misioni i Kongresit të Autoriteteve Rajonale dhe Lokale, si rregull, e koordinon aktivtetin e tij në terren me vëzhguesit e ODIHR-it, duke dhënë një ditë pas zgjedhjeve dhe një vlerësim paraprak të përbashkët. Për zgjedhjet e 30 Qershorit misioni i ODHIR-it përbëhet nga më shumë se 30 ekspertë dhe vëzhgues afatgjatë, ndërsa është parashikuar që për ditën e votimit të mbërrijnë dhe 150 vëzhgues afatshkurtër. Drejtuesja e misionit të ODIHR, Audry Glover, pati sot një takim dhe me kryetarin demokrat Lulzim Basha.