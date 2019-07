Kongresi, votim nëse do të nisë procedura për shkarkimin e presidentit

Dhoma e Përfaqësuesve pritet të votojë të mërkurën nëse do të nisë menjëherë procedurën për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Ky është një propozim që ka gjasa të dështojë, por votimi pritet të tregojë se ku qëndron kjo dhomë e kontrolluar nga demokratët në raport me përpjekjet për të nisur procesin e largimit të presidentit republikan nga detyra.

Votimi është nxitur nga ligjvënësi Al Green, një demokrat nga shteti jugperëndimor i Teksasit, kundër dëshirës së Kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi. Në ndryshim ajo dhe udhëheqës të tjerë demokratë kanë mbështetur hetimet e shumta të legjislativit, rreth lidhjeve të dyshuara të fushatës së zotit Trump me Rusinë, financave e taksave të tij si edhe nëse zoti Trump, në detyrën e presidentit ka penguar drejtësinë, duke u përpjekur të pengojë hetimin e Prokurorit të Posaçëm Robert Mueller.

Zoti Green ka përdorur edhe më parë rregullën e Dhomës së Përfaqësuesve për të detyruar kryerjen e dy votimeve mbi këtë çështje, në dhjetor 2017 dhe një tjetër një muaj më vonë. Aso kohe kjo dhomë kontrollohej nga republikanët, të cilët me shumicë dërrmuese votuan kundër përpjekjeve të tij.

Zonja Pelosi e ka bllokuar fillimin e një procesi për shkarkimin e Presidentit, duke favorizuar proceset hetimore që po zhvillohen në Kongres. Ajo ka shprehur frikën e pasojave politike që mund të sjellë për demokratët një përpjekje e tillë, në një kohë kur edhe nëse Dhoma e Përfaqësuesve do të votonte pro, Senati i kontrolluar nga republikanët ka shumë pak gjasa të ndëshkojë zotin Trump për shkelje.

Të njëjtën gjë zonja Pelosi la të kuptohet edhe të mërkurën, kur tha se Dhoma e Përfaqësuesve do të vendosë me votë rreth çështjes së rezolutës së zotit Green. Por ajo kujtoi se në Kongres janë gjashtë komisione që po punojnë për të gjetur fakte lidhur me çdo abuzim të mundshëm me pushtetin, pengim të drejtësisë apo gjithçka tjetër ku mund të jetë përfshirë presidenti.