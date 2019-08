Rinia ruse jo më apatike, u bashkohet protestave

Numri në rritje i tubimeve politike në Rusi po tërheq gjithnjë e më shumë të rinjtë të cilët deri më tani e kishin injoruar politikën. Sipas korrespondentes së Zërit të Amerikës Yulia Savchenko, të ardhurat e ulta ekonomike dhe së fundmi, imazhet e brutalitetit të policisë ndaj demonstruesve, janë disa nga arsyet pse rinia ruse po u bashkohet protestave.

Në sytë e kritikut të famshëm të muzikës rok Artemiy Troitsky, Rusia nuk ka qenë "një vend mikpritës për të rinjtë".

Gjashtëdhjetekatër vjeçari, simbol i rezistencës, shihte me zhgënjim ndërsa të rinjtë rriteshin apatikë.

"Për disa dekada, nga gushti 1991, të rinjtë rusë kanë qenë pjesa më pasive, më apolitike dhe më apatike e shoqërisë”, thotë Artemiy Troitsky, kritik muzikor.

Por kjo ka ndryshuar në vitet e fundit. Në vitin 2017, protestat antikorrupsion të drejtuara nga udhëheqësi i opozitës Alexey Navalny nxorrën në rrugë një grup të pazakontë adoleshentësh të moshës shkollore. Trendi vazhdon ende.

"Pjesërisht falë Alexey Navalny-t, pjesërisht falë rritjes në mënyrë të pacipë të korrupsionit të regjimit Putin, të rinjtë nisën të zgjohen e papritmas zbuluan se është kënaqësi të protestosh”, Artemiy Troitsky, kritik muzikor

Muajt e fundit i kanë gjetur të rinjtë në rrugë.

"Brezi ynë nuk ka parë as Bashkimin Sovjetik, as vitet '90. Brezi ynë ka një ndjenjë vetëvlerësimi dhe me këtë ne duam të luftojmë për të drejtat tona dhe ta ndryshojmë vendin për mirë. Po t’i takosh brezin tim është pa dyshim turp të mbështesës Putinit. Nuk kam takuar askënd në moshën time, që e mbështet atë", thotë një protestues.

"Shtypja dhe qasja autoritare nisi si përgjigje ndaj atyre njerëzve që përpiqen të luftojnë për të drejtën e tyre për të zgjedhur. Kjo është e tmerrshme dhe e pakuptueshme", thotë një protuestuese.

Studenti i ekonomisë Egor Zhukov, i cili u ndalua gjatë një mitingu në Moskës, është shdërruar në simbol të protestës.

"Miku im i mirë Egor Zhukov, i cili kandidonte për Dumën e Moskës, u arrestua për asgjë. Jam këtu për të protestuar kundër paligjshmërisë e shtypjes politike ushtruar ndaj tij".

Muzikanti Oxxxymiron u bëri thirrje fansave të tij të marrin pjesë në tubimin e 10 gushtit për të mbështetur Egor Zhukov-in e të burgosur të tjerë politikë. Shumë artistë të tjerë interpretuan gjithashtu në shenjë solidariteti.

Në tubim morën pjesë rreth 60 mijë vetë. Pavarësisht se autoritetet në Moskë u kishin dhënë leje protestuesve kjo nuk e ndaloi policinë të marrë masa kundër tyre duke kryer më shumë se 130 arrestime.