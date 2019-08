Rregullorja e re për imigrimin në SHBA

Arturo Balbino erdhi në Shtetet e Bashkuara ilegalisht 14 vjet më parë. Ai është martuar me një amerikane, me të cilën ka bërë fëmijë. Arturo ka një letër nga punëdhënësi i tij, pronari i një kompanie ndërtimi, që i garanton punën.

“Përpiqem të mendoj se çdo gjë do të shkojë mirë dhe se do të ribashkohem me familjen. Është shumë e rëndë të mendosh se nuk do të jem në gjendje të kthehem t’u jem pranë fëmijëve gjatë viteve,” thotë Arturo.