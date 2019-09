Parlamenti shqiptar fillon sesionin e ri

Në Shqipëri parlamenti nisi sot pasdite sesionin e tij të ri, në një atmosferë të rënduar politike, me forcat kryesore të opozitës jashtë sallës e që kanë parlajmëruar një sezon të ri protestash

Deputetët do të nisin punën me një sërë projektligjesh të rrëzuara nga Presidenti Ilir Meta, që nga kontratat koncesionare për ndërtimin e dy akseve rrugore, të ndryshimet në ligjin për Koncesionet, ato në Kodin Penal apo dhe ligjin për Akademinë e Shkencave.

Shumica ka paralajmëruar rivotimin e tyre, ndërsa nesër do të rifillojë nga puna dhe Komisioni Hetimor i ngritur për shkarkimin e kreut të shtetit. Parlamenti i është drejtuar Komisionit të Venecias, një delegacion i të cilit pritet të mbërrijë në Shqipëri në filim të javës së ardhshme.

Opinioni i këtij institucioni pritet të jetë vendimtar, ndërkohë që procesi në vetvete do të dojë kohë, pasi fjalën e fundit do të duhet ta thotë Gjykata Kushtetuese e cila nuk do të mund të plotësohet ende më numrin e nevojshëm të anëtarëve që do të lejonin funksionimin e saj.

Reforma zgjedhore është një tjetër sfidë e parlamentit, për të cilën shumica është shprehur e gatshme të përfshijë me një rol përcaktues edhe Partinë Demokratike, pavarësisht se deputetë e saj kanë lënë mandatet