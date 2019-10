Ish-ambasadorja amerikane në Ukrainë thotë se shkarkimi i saj ishte bërë nën presion

“Megjithëse e kuptoj se jam caktuar dhe hiqem nga presidenti, ishte tepër e pabesueshme që qeveria amerikane zgjedh të largojë një ambasador mbi pretendime të pabaza e të rreme nga njerëz me motive qartësisht të dyshimta”, shkruante në deklaratën e saj zonja Yovanovitch.

Zonja Yovanovitch u paraqit në Capitol Hill të premten për një seancë dëgjimore në kuadër të hetimit që po kryejnë demokratët me qëllim ngritjen e akuzave për shkarkimin e presidentit. Ajo pranoi ftesën e ligjvënësve për të dëshmuar pavarësisht deklaratës së zotit Trump se askush nga administrata e tij nuk do të bashkëpunojë me hetimin, të cilin e konsideron si antikushtetues.