OBSH: Burrat po pijnë më pak duhan

Për herë të parë, pirja e duhanit tek meshkujt ka shënuar rënie, një zhvendosje kjo në epideminë globale që ka sjellë pasoja në jetët e dhjetëra miliona njerëzve përgjatë dekadave. Korrespondentja e Zërit të Amerikës, Mariama Diallo sjell hollësi mbi një raport të Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbi këtë zhvillim të ri.

Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se ka parë një rënie të pirjes së duhanit mes grave dhe vajzave më parë. Por, sipas një raporti të ri të OBSH-së, për herë të parë, ka patur një rënie të duhanpirjes në mesin e meshkujve në vitin 2018.

Dr. Ruediger Krech është drejtor për promovimin e shëndetit në Organizatën Botërore të Shëndetësisë.

"Kjo është e rëndësishme për ne, sepse në 20 vitet e fundit burrat ishin ata që pinin duhan më shumë dhe në mesin e tyre kurrë nuk kemi parë rënie. Ne kemi parë rënie të duhanpirjes në mesin e grave, por kurrë te burrat".

OBSH thotë se çdo vit tetë milion njerëz vdesin nga pirja e duhanit.

Organizata thotë se kjo prirje e rënies së pirjes së duhanit në mesin e meshkujve është rezultat i fushatave kundër pirjes së duhanit të sponsorizuara nga një numër qeverish.

Alison Commar është një nga autorët e raportit.

"Raporti zbuloi se shumë përparime janë duke u bërë në kontinentin e Amerikës. Ky është rajoni me shumicën e vendeve që ka të ngjarë të arrijnë objektivin e uljes me 30 për qind. Politikat kundër pirjes së duhanit kanë qenë në fuqi në vendet e këtij rajoni për një kohë pak më të gjatë, dhe kjo do të ndihmojë në shpjegimin e suksesit në këtë zonë".

Por, ajo shton se rajonet e tjera të botës ende përballen me një betejë të fortë.

"Rajoni i Mesdheut Lindor ka shumë vende që sapo kanë filluar të punojnë për kontrollin e pirjes së duhanit. Në Afrikë ka disa vende që kanë punuar për shumë vite për të pakësuar pirjen e duhanit dhe po shohin rezultate të mira, dhe vende që janë në fillim të luftës kundër epidemisë së duhanit”.

Pirja e duhanit shkakton kancer në mushkëri, sëmundje të tjera të frymëmarrjes dhe është një faktor kryesor rreziku për sëmundjet kardiovaskulare, si infarkti dhe sëmundjet e zemrës, kancerin e gojës, fytit dhe llojeve të tjera të kancerit. Për këtë arsye nuk mund të jemi të kënaqur me progresin e deritanishëm, thotë Dr. Krech.

"Ne duhet të vazhdojmë reklamat kundër pirjes së duhanit, që akoma nuk janë të pranishme në të gjitha vendet. Duhet të vazhdojmë me rritjen e taksave ndaj duhanit dhe natyrisht nuk duhet të pimë duhan në vende publike."

Raporti i OBSH-së parashikon që deri në vitin 2020, do të ketë 10 milionë më pak duhanxhi në përgjithësi, burra dhe gra, sesa në vitin 2018. Por, pavarsisht progresit të shënuar, arritja e objektivit global të vendosur nga qeveritë për të ulur përdorimin e duhanit me 30 për qind në pesë vitet e ardhshme nuk është në rrugën e duhur.

Bazuar në progresin aktual, deri në vitin 2025 do të arrihet një ulje e pirjes së duhanit me vetëm 23 për qind.