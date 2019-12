Filipine, 13 të vdekur nga tajfuni

Zyrtarët e emergjencave në Filipine thanë sot se tajfuni që goditi pjesën qendrore të vendit ditën e Krishtëlindjeve shkaktoi vdekjen e të paktën 13 personave.

Tajfuni "Phanfone" u shoqërua me erëra të qëndrueshëm me një shpejtësi prej rreth 120 kilometrash në orë. Ai u shoqërua gjithashtu me shira të rrëmbyeshëm ndërsa ndërsa lëvizte nëpër Filipine.

Dhjetëra mijëra njerëz u evakuuan dhe shumë prej tyre u strehuan në shkolla e ndërtesa qeveritare. Më shumë se 20 mijë vetë mbeten të bllokuar në porte ditën e mërkurë. Shërbimet e trageteve u mbyllën si dhe u anuluan shumë fluturime të brendshme. Tajfunet dhe stuhitë tropikale i godasin shpesh ishujt Filipine, por nëntori shënon zakonisht një periudhë qetësimi. Një nga tajfunët më fortë që ka goditur vendin, është ai e vitit 2013 që shkaktoi më shumë se 6 mijë viktima.