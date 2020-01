Uashingtoni hedh poshtë kërkesën për tërheqje nga Iraku

Uashingtoni kundërshtoi të premten një kërkesë irakiane për t'u përgatitur për të tërhequr trupat e saj, mes tensioneve të shtuara midis Uashingtonit dhe Teheranit, pas vrasjes në Bagdad të gjeneralit të lartë iranian.



"Amerika është një forcë që i shërben të mirës në Lindjen e Mesme", tha zëdhënësja e Departamentit të Shtetit. Ajo shoi se forcat ushtarake amerikane në Irak do të vazhdojë luftën kundër ISIS-it dhe se mbeten të përkushtuara të mbrojmë amerikanët, irakianët dhe partnerët e koalicionit.

Sipas Departamentit të Shtetit, çdo delegacion që do të dërgohet në Irak do të jetë i përkushtuar për të diskutuar se si të riangazhohemi më së miri në partneritetin tonë strategjik me irakuan dhe jo për të diskutuar tërheqjen e trupave atje.