Netanyahu, Gantz takime veçmas në Shtëpinë e Bardhë

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-shefi i ushtrisë Benny Gantz, sfiduesi i tij në zgjedhjet e parakohshme të marsit, zhvillojnë sot takime të ndara në Shtëpinë e Bardhë, ku presidenti Donald Trump pritet të paraqesë hollësi për planin e tij të shumëpritur për zgjidhjen e konflikti izraelito-palestinez.

Shpallja në publik e planit pritet të bëhet të martën gjatë një konference të përbashkët shtypi me pjesëmarrjen e Presidentit Trump dhe Kryeministrit Netanyahu.

"Të hënën do të takoj Presidentin Trump ndërsa të martën, së bashku me të, ne do të bëjmë histori," tha zoti Natanyahu.

Nga ana e tij, zoti Gantz tha se ai po pret me padurim atë që e quajti një "vizitë shumë të rëndësishme".

Por palestinezët e kundërshtojnë qasjen e administratës Trump dhe atë që ata e shohin si një paragjykim pro-izraelit, prandaj shanset për sukses duken të zbehta.

Ministria e jashtme palestineze tha në një deklaratë të dielën se asnjë Palestinez nuk do ta pranonte planin.

Presidenti Trump e ka reklamuar projektin e tij si "marrëveshjen e shekullit", por hollësitë kanë mbetur të fshehta gjatë tre viteve punë për të arritur deri në shpalljen e tij.