Tajlandë, të paktën 20 të vrarë pas një sulmi me armë zjarri

Në Tajlandë një ushtar vrau me armë zjarri të paktën 20 persona në një qytet në verilindje të vendit, duke postuar mesazhe në facebook gjatë sulmit ndërsa vazhdon të qëndrojë brenda një qendre tregtare prej rreth nëntë orësh.

Policia dhe forca të ushtrisë kanë hyrë brenda qendrës tregtare të qytetit Nakhon Ratchasima duke ndihmuar me qindra njerëz që të largohen.

Përpara se të shkonte tek qendrën tregtare, ushtari hapi zjarr në disa vende, përfshirë një shtëpi e një bazë ushtarake.

Mediat lokale transmetuan pamjet e ushtarit tek dilte nga makinë para qendrës tregtare dhe duke shkrepur disa herë armën e duke shkaktuar panik tek njerëzit që përpiqenshin të largoheshin.

"Nuk i dimë arsyet pse ai e bëri këtë. Duket si tejet i inatosur", tha zëdhënësi i ministri i Mbrojtjes Kongcheep Tantrawanit, për agjencinë Reuters.

Pamje filmike nga brenda qendrës tregtare të postuara në mediat sociale tregonin një burrë të armatosur të veshur me të zezë dhe me maskë, me një armë mbi supe dhe askënd tjetër përreth tij.

Zoti Kongcheep tha se të paktën 20 persona janë vrarë dhe ishte e paqartë nëse autori i sulmit kishte marrë dikë peng brenda qendrës tregtare.

"Nuk dihet se sa janë ende brenda", tha ai. Policia identifikoi të dyshuarin si Jakrapanth Thomma. Gjatë sulmit në një postin në Facebook ai shkruante "vdekja është e pashmangshme për të gjithë" dhe pastaj ngrite pyetjen: "A duhet të tërhiqem?"