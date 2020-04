Guvernatori i Kalifornisë thotë se shkollat mund të rifillojnë në fund të korrikut

Shkollat në Kaliforni mund të rihapin dyert me disa modifikime ndoshta në fund të korrikut, tha të martën Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, duke sjellë një valë të re ankthi për prindërit, mësuesit dhe nxënësit.

Newsom parashtroi ndryshimin e mundshëm, data më e hershme e propozuar deri tani, si pjesë e një plani të rihapjes së ekonomisë së këtij shteti, që do t'i lejonte shitësit dhe prodhuesit të rifillonin aktivitetin me shumë mundësi brenda disa javësh. Kopshtet për fëmijët dhe shkollat verore së bashku me parqet dhe hapësirat e tjera në natyrë gjithashtu mund të lejohen të rihapen.

Asnjë vendim nuk është marrë rreth një fillimi të hershëm të shkollës, tha Newsom, duke përmendur se "humbja e mësimit është një realitet". Pothuajse të gjitha shkollat janë të mbyllura në Kaliforni sipas një urdhëri për të qëndruar në shtëpi, dhe arsimtarët dhe nxënësit kanë qenë duke u përpjekur për t'u përshtatur në mësimin në shtëpi.

Shteti gjithashtu nuk ka fuqi të urdhërojë kontetë të rihapen; ndryshimet do të duhet të hartohen mes rretheve lokale dhe sindikatave të mësuesve. Njoftimi i të martës duket se e kapi në befasi zyrtarin më të lartë të shkollave të Kalifornisë, i cili tha në një deklaratë se "të gjithë dëgjuam për herë të parë sot idenë e shkollave që të rihapen qysh në korrik ose gusht".

Mbikëqyrësi i Shkollave Publike, Toni Thurmond tha se "disa pyetje kryesore" ende duhet të kenl përgjigje. "E para dhe më e rëndësishmja: A mund të bëhet kjo në një mënyrë që mbron shëndetin dhe sigurinë e nxënësve, mësuesve dhe stafit të shkollës?

Në të njëjtën kohë arsimtarët në Kaliforni po shqyrtojnë mënyrën se si të rihapin klasat, në më shumë se 1.000 shkolla në këtë shtet ndërsa priten të përballen me ulje të buxhetit ndërsa të ardhurat e taksave kanë rënë për shkak të humbjeve të vendeve të punës dhe mbylljeve të biznesit.

Presidentja e Bordit Shtetëror të Arsimit Linda Darling-Hammond u tha ligjvënësve të martën se shkollave u duhen 100 milion dollarë për të blerë 400,000 kompjuterë dhe 290,000 pika (hotspot)interneti për të ndihmuar "ruajtjen e qasjes në shkollë për nxënësit". Ajo tha se shumica e 6.2 milion nxënësve në Kaliforni kanë qasje në teknologji.

Mbeten shumë pyetje në lidhje me afatin kohor dhe strukturën për shkollat që do të rihapen, vendime që do të merren nga kontetë në veçanti. Shumë konte tashmë e fillojnë vitin shkollor në gusht.

Cilido qoftë afati kohor, shkolla ka të ngjarë të duken rrënjësisht të ndryshme, thonë zyrtarët.

Ndër skenarët që Newsom ka ngritur më parë: Kohë të ndryshme të fillimit të mësimit për të kufizuar numrin e nxënësve në shkollë në të njëjtën kohë; ndryshime në pushim dhe mbledhje të tjera grupore; dhe një ndërthurrje e mësimit në klasë dhe në internet.

Një ide do të ishte tmbajtja e nxënësve me mësuesit e vitit të kaluar përkohësisht, tha Darling-Hammond.

"Mësuesit mund të japin mësime më efektive kur i njohin mirënxënësit e tyre dhe nxënësit mësojnë në mënyrë më efektive në një mjedis të besuar dhe ku ndjehen pjesë," tha Darling-Hammond. Ajo tha se disa ekspertë kanë thënë se kjo mund të zgjasë për një tremujor" para se nxënësit të kalonin te mësuesi i nivelit të ardhshëm."

Gjithashtu nuk është e qartë nëse një fillim i hershëm do të thotë një vit më i gjatë shkollor ose një vit shkollor që përfundon më shpejt se zakonisht. Presidenti i Federatës së Mësuesve të Kalifornisë, Jeff Freitas tha se është e mundur që koha të mund të përshtatet nëse shkollat duhet të mbyllen përsëri për një pushim në vjeshtë ose dimër për shkak të një vale të dytë të koronavirusit.

Njoftimi i shkollave ishte pjesë e një plani katërfazor që guvernatori Newsom diskutoi të martën për të rihapur gradualisht shtetin kur nivelet e shtrimit në spital për shkak të koronavirusit të fillojnë të stabilizohen. Kalifornia mbetet e përqendruar tani për të marrë më shumë pajisje mbrojtëse për punëtorët thelbësorë dhe për rritjen e testimit dhe gjurmimit të virusit.

Ndryshe nga disa shtete të tjera që tashmë po lejojnë bizneset e flokëtoreve dhe salloneve të thonjve të rihapen, ato do të duhet të presin deri në një fazë të mëvonshme të planit të rihapjes, tha Sonia Angell, drejtore e shëndetit publik. Koncertet dhe ngjarjet sportive janë edhe më larg, mbase jo deri sa të ketë një trajtim të virusit.

Nuk iështë e qartë kur restorantet mund të jenë në gjendje të rihapen. Shumë prej tyre kanë filluar të ofrojnë shërbime të kufizuara që kur guvernatori Newsom lëshoi urdhërin për qëndrimin në shtëpi më 19 mars, por mijëra punëtorë të restoranteve kanë humbur vendet e punës.

Ndërsa shteti konsideron rihapjen, Newsom po përballet me presion nga zyrtarët në disa qarqe rurale që thonë se janë gati të rihapin ekonominë ndërsa qendrat urbane janë më të kujdesshme.

Zyrtarë nga gjashtë qarqet rurale të Kalifornisë Veriore - Sutter, Yuba, Butte, Colusa, Tehama dhe Glenn - i kërkuan guvernatorit Newsom të hënën të zbatojë "një rihapje të kujdesshme dhe me faza të ekonomisë."

Qarqet, me një popullsi prej rreth 500,000, kanë parë më pak se 100 raste të konfirmuara COVID-19 dhe vetëm një numër të vogël vdekjesh.

Tani për tani, Newsom tha se qeveritë lokale mund të miratojnë vetëm masa më të rrepta, jo më të lirshme sesa plani i shtetit. Pa iu drejtuar gjashtë qarqeve drejtpërdrejt, ai shtyu përsëri një rihapje të shpejtë, duke thënë se nuk mund të bëhet rihapja pa rritur aftësitë gjurmuese të virusit.