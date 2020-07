Shqipëri, një tjetër mjek viktimë e COVID 19

Në Shqipëri, një tjetër mjek humbi jetën si pasojë e koronavirusit. Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot se doktor Hysni Shkjau, 69 vjeç, “nuk e fitoi dot betejën me virusin e rrezikshëm, megjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të stafit të infektivit për kolegun e tyre. Ai luftonte prej disa ditësh me COVID19 në spitalin infektiv dhe gjendja e tij u rëndua si pasojë e vështirësisë në frymëmarrje dhe disa sëmundjeve bashkëshoqëruese”, bëri të ditur ministria.

Doktor Shkjau, me 40 vite eksperiencë, nuk e kishte ndërprerë punën dhe vijonte të shërbente si mjek familje në qendrën shëndetësore Qafë-Mali në Bashkinë Fushë-Arrëz të Pukës.

Një javë më parë, po në spitalin Infektiv, u nda nga jeta dhe një profesor i njohur i Fakultetit të Mjekësisë, Arjan Pushi, me një karrierë të spikatur në fushën e hematologjisë.

Që pas dhjetëditësisht të parë të qershorit, situata e pandemisë në Shqipëri ka njohur një përkeqësim të ndjeshëm, me rastet të reja të shumëfishuara e po ashtu dhe të viktimave. Deri të dielën në të gjithë vendin numëroheshin 2893 të infektuar që nga fillimi i pandemisë, Me shumë se gjysma e tyre të konfirmuar vetëm në 4 javët e fundit. Dje u shënuan dhe 2 viktima të tjera. Bashkë me rastin e doktor Shkjaut, totali shkon në 77 persona që kanë humbur jetën, nga të cilët 42 vetëm në pak më shumë se tre javë.

Problematike mbetet situate në spitalin Infektiv, ku numri i rritur i pacientëve, po shoqërohet me një numër të lartë personash të cilët janë në gjendje kritike.