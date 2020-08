SHBA dërgon ndihma emergjente në Liban

Shtetet e Bashkuara po dërgojnë ndihmë emergjente në Liban, duke filluar me ushqime, ujë dhe furnizime mjekësore, nën drejtimin e Presidentit Donald Trump, pas shpërthimit të së martës në Bejrut, tha këshilltari i sigurimit kombëtar Robert O’Brien.

Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojë me autoritetet në Liban për të identifikuar nevojat e mëtejshme shëndetësore dhe humanitare dhe do të japin ndihma të mëtejshme. Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar po dërgon një ekip për të lehtësuar koordinimin dhe ofrimin e ndihmës, thuhet në deklaratë.