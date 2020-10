Presidenti Donald Trump rifillon të marrë pjesë personalisht në aktivitete

Presidenti Donald Trump do të mbajë aktivitetin e parë me të ftuar që kur rezultoi pozitiv për koronavirusin në Shtëpinë e Bardhë të shtunën.

Një zyrtar i lartë konfirmoi për Zërin e Amerikës se Presidenti do të mbajë aktivitetin dhe do të flasë para të ftuarve.

Dy javë pas aktivitetit në Kopshtin e Trëndafilave që tani konsiderohet si "super-infektues”, zoti Trump po planifikon një grumbullim tjetër me një turmë të madhe para Shtëpisë së Bardhë për një aktivitet për "rendin dhe ligjin". Kjo pavarësisht nga shpërthimi i rasteve me koronavirus në Shtëpinë e Bardhë.

Sipas një burimi me dijeni për organizimin, "të gjithë të pranishmit duhet të sjellin me vete maskë dhe do të udhëzohen ta mbajnë atë në Shtëpinë e Bardhë".

Po ashtu ata duhet t'i nënshtrohen një kontrolli për Covid-19 të shtunën në mëngjes, nesër në mëngjes, përfshirë matjen e temperaturës.

Agjencia Associated Press, duke ju referuar një zyrtari thotë se zoti Trump do t'i drejtohet grupit nga një ballkon i Shtëpisë së Bardhë. Ndërsa agjencia Reuters duke iu referuar një burimi, tha se mund të bëhej fjalë për qindra vetë.