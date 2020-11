Biden: Pasoja tragjike nëse Trump nuk bashkërendon reagimin kundër COVID-19

Presidenti i zgjedhur Joe Biden paralajmëroi se refuzimi i Presidentit Trump për të njohur tranzicionin para inaugurimit me 20 janar, mund të ketë pasoja tejet të rënda ndërsa vendi ndodhet në mesin e pandemisë së koronavirusit.

“Më shumë njerëz mund të vdesin nëse ne nuk koordinohemi”,tha zoti Biden si përgjigje ndaj pyetjes së një gazetari të hënën në qytetin Uillmington të shtetit Delauer.

Ndërsa përsëriti paralajmërimin se vendi ndodhet përballë një “dimri shumë të errët”, zoti Biden bëri thirrje për miratimin e menjëhershëm nga Kongresi të projektligjit të quajtur HEROES, një paketë stimuluese prej 3 trilionë dollarësh e propozuar si reagim ndaj pasojave të rënda ekonomike që ka të sjellë COVID-19.

“Ideja se presidenti ende është duke luajtur golf dhe nuk po bën asgjë rreth kësaj është përtej logjikës” , tha zoti Biden, ndërsa shtoi se: “mendoja se ai do të donte të largohej me një gjë pozitive”.

Presidenti i zgjedhur tha se njerëzve po u mbaron siguracioni në rasr papunësie dhe 20 milionë njerëz janë në prag të humbjes së shtëpive të tyre sepse nuk po paguajnë dot kreditë bankare, ndërsa “një numër i madh njerëzish po dëbohen dhe do të nxirren nga shtëpitë sepse nuk paguajnë dot qeranë”.

Zoti Biden i bëri komentet pas një takimi që ai së bashku me Nënpresidenten e zgjedhur Kamala Harris mbajtën lidhur me gjendjen e ekonomisë amerikane, e cila përballet me sfida të reja ndërsa rritet numri i infeksioneve me koronavirus. Numri në rritje i infeksioneve dhe shtrimeve në spital ka shtyrë guvernatorët dhe zyrtarët lokalë të disa shteteve që të rivendosin kufizime ndaj bizneseve në një përpjekje për të frenuar përhapjen e infektimeve me koronavirus.

“Aktualisht jemi në një vrimë shumë të errët, të paktën në lidhje me drejtimin që po ndjekim në raport me koronavirusin”, tha zoti Biden gjatë një diskutimi me drejtuesit e disa biznesve si dhe grupe punonjësish.

Presidenti Trump, i cili qëndroi në Shtëpinë e bardhë të hënën dhe nuk bëri asnjë dalje publike, në mendje kishte tregun e aksioneve gjatë mëngjesit, duke vlerësuar një njoftim rreth një vaksine të dytë kundër koronavirusit, për të cilën u shpreh se ndikoi në rritjen e tregut të aksioneve. Dow Jones u rrit me 1.6% të hënën.

“Mos harroni se këto zbulime të mëdha, që do t’i japin fund virusit kinez, ndodhën nën udhëheqjen time”, shkroi presidenti në Twitter, duke iu referuar vaksinave të njoftuara nga kompanitë Pfizer një javë më parë dhe Moderna të hënën.

“Duket se janë gati për përdorim”, tha zoti Biden për vaksinat. Ai e ka kritikuar Presidentin Trump lidhur me deklarata për të cilat tha se mund të ndikojnë tek njerëzit që hezitojnë të vaksinohen.

Vaksinimi në masë në Shtetet e Bashkuara mund të jetë disa muaj larg, ndërsa numri i rasteve me koronavirus dhe shtrimeve në spital po shtohen në shifra rekord.

Deri tani në Shtetet e Bashkuara janë regjistruar më shumë se 246 mijë vdekje nga koronavirusi dhe 1.1 milionë infektime, sipas të dhënave nga Universiteti Johns Hopkins. Të dy këto shifra janë më të lartat në botë.

Ekonomia amerikane ka rikuperuar miliona vende pune të humbura gjatë javëve të para të pandemisë në mars dhe prill, kur shkalla e papunësisë arriti 14.7%. Shkalla e papunësisë u përmirësua në tetor duke rënë në 6.9%, por vazhdon të jetë pothuajse sa dyfishi i shifrës më të ulëtë shënuar prej pesë dekadash ose 3.5% të regjistruar para se vendi të goditej nga virusi. Miliona vende pune u zhdukën gjatë pandemisë dhe mund të mos kthehen më ndërsa një valë e dytë infeksionesh ka përfshirë vendin.

Rezultatet e zgjedhjeve

Mundësia e zotit Biden për të trajtuar rimëkëmbjen ekonomike kushtëzohet gjerësisht nga rezultati i dy balotazheve në shtetin Xhorxhia më 5 janar.

Deri tani, republikanët kanë fituar 50 nga 100 vendet në Senatin e ri që mblidhet në fillim të janarit. Demokratët kanë 48 vende. Nëse senatorët republikanë fitojnë njërën ose dy vendet në zgjedhjet në Xhorxhia, republikanët do të vazhdojnë të ruajnë kontrollin e Senatit për dy vitet e ardhshme dhe kufizojnë mundësitë e presidentit të ri për të çuar përpara axhendën e tij legjislative, përfshi miratimin e një ndihme ekonomike për familjet e goditura rëndë nga pandemia.

Nëse demokratët fitojnë dy vendet në Senat në zgjedhjet në Xhorxhia, zoti Biden mund ta përdorë Senatin e ndarë politikisht në favor të tij, për shkak të votës së Nënpresidentes Harris e cila ndryshon balancën në Senat.

Presidenti Trump ka refuzuar të pranojë humbjen ndërsa vazhdon me pretendimet ligjore se zgjedhjet e 3 nëntorit ishin të manipuluara. Presidenti ka theksuar ato që i quan parregullsi në disa shtete. Zyrtarët shtetërore të zgjedhjeve nuk kanë raportuar ndonjë parregullsi serioze në votime që do të ndikonte rezultatin.

“Fitova”, shkruante Presidenti Trump në Twitter të hënën. “Jo, Biden fitoi zgjedhjet”, shkruante Associated Press duke kontrolluar faktet pas deklaratës së presidentit në Twitter, dhe vënë në dukje se zoti Biden fitoi në shtetet kyce, duke tejkaluar kufirin prej 270 votash elektorale për t’u shpallur fitues i garës presidenciale.

Një koalicion i zyrtarëve në nivel shtetëror që trajtojnë çështjet e zgjedhjeve dhe Agjencisë së Sigurisë Kibernetike e të Infrastukturës pranë Departamentit të Sigurisë Kombëtare thanë përmes një deklarate të përbashkët se zgjedhjet ishin më të sigurtat në histori dhe se nuk kishte “asnjë provë se ndonjë sistem votimi fshiu, humbi, ndryshoi votat apo se i kishte kompromentuar ato në një mënyrë a tjetër ”.