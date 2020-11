SHBA thotë se al-Kaida është drejt fundit pas dy dekadash luftë

Për muaj me radhë, ka pasur tensione në rritje midis Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj rreth statusit të al-Kaidës, me disa zyrtarë të antiterrorizmit që argumentojnë se Uashingtoni rrezikon të nënvlerësojë kërcënimin e paraqitur nga grupi terrorist.

As ambasadori Sales dhe as këshilltari O'Brien nuk folën për zërat e fundit se udhëheqësi i al-Kaidës, Ayman al-Zawahiri, mund të ketë vdekur nga një sëmundje. Ata nuk folën as për vrasjen e pretenduar të atij që shihej si pasardhësi i mundshëm i Zawahirit, Abu Muhammad al-Masri, në një operacion izraelit gushtin e kaluar në Teheran, siç njoftoi gazeta New York Times.