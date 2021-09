Presidenti ukrainas thotë se lufta me Rusinë është mundësia më e keqe

KIEV, UKRAINË - Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy tha të premten se një luftë e gjithanshme me Rusinë fqinje vazhdon të mbetet një mundësi dhe se ai donte të zhvillonte një takim thelbësor me Presidentin rus Vladimir Putin.

I pyetur në samitin e Strategjisë Evropiane të Jaltës (YES) nëse mund të ketë vërtet luftë me Rusinë, e cila aneksoi Gadishullin e Krimesë nga Ukraina në vitin 2014 dhe mbështet separatistët pro-rusë në lindje të Ukrainës, Zelenskiy tha: "Unë mendoj se mund të ketë".

"Është gjëja më e keqe që mund të ndodhë, por për fat të keq ekziston kjo mundësi," shtoi ai, duke folur në gjuhën ukrainase. Kievi thotë se konflikti në Ukrainën lindore ka vrarë 14,000 njerëz që nga viti 2014.

Zoti Zelenskiy tha se marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara ishin përmirësuar, por ai u ankua për faktin se Ukraina nuk kishte marrë një përgjigje të qartë për kërkesën e saj për t'u bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s - një veprim që do të ishte i sigurt që do të zemëronte Moskën.

"Ne nuk kemi marrë ... një qëndrim të drejtpërdrejtë mbi pranimin e Ukrainës në NATO", tha ai. "Ukraina ka qenë gati për një kohë të gjatë".

Ai tha se refuzimi për të pranuar Ukrainën do të dobësonte NATO-n dhe do të ishte në favor të Rusisë.

Tensionet mes Kievit dhe Moskës u rritën në fillim të këtij viti kur luftimet në Ukrainën lindore u intensifikuan dhe Rusia dislokoi më shumë trupa pranë kufirit.

Moska akuzoi Ukrainën për humbje të interesit për bisedimet e paqes, ndërsa Zelenskiy u përpoq më kot për një takim me Putinin në zonën e konfliktit.

"Sinqerisht, nuk kam kohë të mendoj për këtë", tha Zelenskiy të premten.

"Jam më i interesuar nëse vërtet mund të takohemi në mënyrë faktike, jo në formën e deklaratave siç bën ai me disa shtete", shtoi ai.