Shqipëri, bien për të dytin muaj radhazi ritmet e vaksinimit anti Covid

Në Shqipëri procesi i vaksinimit kundër koronavirusit shënoi një tjetër rënie gjatë muajit nëntor. Të dhënat zyrtare, të përpunuara nga Zëri i Amerikës, tregojnë se në total janë kryer pak më shumë se 126 mijë vaksinime për dozë të parë apo të dytë, ose një mesatare ditore prej 4203 vaksinimesh. Nga këto 2310 kanë qenë doza të dyta. Për rrjedhoje, mesatarisht, vetëm 1900 qytetarë në ditë, janë paraqitur për t’u vaksinuar rishtazi.

Krahasuar me një muaj më parë, bëhet fjalë për një rënie prej afro 27 përqind. Ndërsa krahasuar me muajt gusht dhe shtator, kur vaksinimi u hap për të gjithë qytetarët, dhe mesatarja ditore ishte rreth 8900 vaksinime, ritmet janë më shumë se përgjysmuar.

Ndërkohë, duket se ka një interesim më të lartë të atyre që janë vaksinuar dhe po bëjnë tani dozën e tretë. Gjatë muajit nëntor, kur u miratua dhe doza e tretë, atë e kanë marrë më shumë se 67 mijë qytetarë, ose mesatarisht mbi 2200 në ditë.

Deri më tani rezulton se 47.6 përqind e popullatës mbi 16 vjeç ka marrë të paktën një dozë, ndërsa ata me dy doza janë në nivelin e 42.7 përqind. Në raport me totalin e popullatës rezidente, rezulton se 38.3 përqind kanë marrë të paktën një dozë, nga të cilët, ata që janë me dy doza përfaqësojnë 34.3 përqind.

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu përsëriti dhe sot thirrjen për vaksinim të popullatës, edhe nën dritën e shfaqjes së variantit të ri Omicron, i cili ka vënë në alarm shumë vende të botës. “Është e rëndësishme të vijojmë vaksinimin edhe në raport me variantin e ri Omicron që tashmë ka shqetësuar botën. Jo duke i vendosur vendet në panik por i ka vendosur në një gatishmëri të shtuar të gjitha vendet, ashtu sikurse edhe ne”, u shpreh zonja Manastirliu.

Në Shqipëri ende nuk dihet nëse ky variant është ose jo në qarkullim. “Instituti i Shëndetit Publik është duke punuar për të përgatitur mostrat sipas protokolleve të ECDC, për t’i çuar për t’i analizuar dhe për të vijuar më tej sekuencimin e këtyre mostrave. Për të bërë dhe ne të gjithë atë hartëzimin e nevojshëm për të vlerësuar nëse varianti Omicron qarkullon në vendin tonë dhe sigurisht ajo çfarë është më e rëndësishme është që të rrisim vigjilencën”, bëri të ditur ministrja, duke parlajmëruar një rishikim të masave në varësi të situatës. “Ne jemi duke vlerësuar të gjitha masat që kemi aktualisht, zbatimin e tyre, dhe patjetër që do të kemi një kalibrim duke patur parasysh dhe gjithë dinamikën e situatës”, shpjegoi zonja Manastirliu.

Në fakt, respektimi i masave është thuajse inekzistent. Në mjediset e mbyllura, ndonëse i detyrueshëm, përdorimi i maskave është i rrallë. Ndërsa për distancimin fizik, nuk ka as kujdesin më të vogël.

Gjatë nëntorit më pak viktima, rastet e reja në të njejtat kuota

Gjatë muajit nëntor numri i rasteve të reja qëndroi thuajse në të njejtat kuota me ato të tetorit.me vetëm 43 të infektuar më pak. Në total, janë rregjistruar 14.676 raste, me një mesatare ditore prej afro 475 të prekurisht. Por kjo panoramë e shifrave duket se nuk reflekton tërësisht realitetin. Sepse në anën tjetër, testimet u ulën ndjeshëm me gati 14 përqind, ose afro 14 mijë tamponë më pak. Ndërsa pozitiviteti (raporti mes rasteve të reja dhe testimeve) shënoi një rritje me 2.2 pikë përqindje, duke kapur kuotën e 16.7 përqind. Pozitiviteti është treguesi i transmetueshmërisë së virusit në komunitet.Në vende të tjera, të cilat aplikojnë rregulla të forta kufizimesh e kontrollesh, dhe që kanë një mbulesë vaksinale shumë më të lartë, pozitiviteti është në kuota disa herë më të ulta. Në Francë llogaritet në uotat e 5.6 përqind, ndërsa në Itali pak më shumë se 2 përqind.

Rastet aktive në nëntor ishin në rënie. Në fund të muajit llogariten në nivelin e 6700 të prekurve, gati 1 mijë më pak se sa fundi I muajit tetor.

Numri i viktimave në spitale, ra me 24.8 përqind. Gjatë muajit nëntor u rregjistruan 170 vdekje, ose 56 më pak se sa tetori. Në total, që nga fillimi I pandemisë, sipas shifrave zyrtare janë 3101 humbje jete. Gjendja në spitale mbeti thuajse e qëndrueshme, me një kurbë ngjitëse deri në mesin e muajit, e cila u ul lehtë gradualisht në fund të muajit, së bashku me numrin e pacientëve që janë trajtuar në terapi intensive.