Kosova këtë javë paraqet kërkesën për anëtarësim në BE

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të martën se gjatë kësaj jave Kosova do të paraqesë kërkesën e saj për anëtarësim në Bashkimin Evropian, një proces që pritet të zgjasë me vite dhe varet po ashtu nga procesi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë.

“Ka ardhur koha, që statusin potencial për kandidat, që na është njohur shumë kohë më parë, ta kthejmë zyrtarisht në status kandidat, duke kaluar në një fazë të re të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. E kjo është në përputhje me aspiratat e qytetarëve tanë, të cilët besojnë thellë se e ardhmja jonë është brenda Bashkimit Evropian krahas shteteve demokratike, me të cilët ndajmë vlerat e përbashkëta të lirisë, demokracisë, barazisë e të sundimit të ligjit”, tha kryeministri Kurti gjatë një mbledhjeje të qeverisë së tij.

Kosova tha ai, është përgatitur duke harmonizuar legjislacionin e saj me Bashkimin Evropian dhe ka kapacitete për të përmbushur të gjitha kërkesat që dalin nga rruga drejt anëtarësimit.

Kërkesa për anëtarësim është vetëm hapi i parë në një rrugë të gjatë drejt bashkimit me bllokun.

Kosova vazhdon të mbetet vendi i fundit në rajon në proceset integruese dhe vendi i vetëm qytetarët e së cilës nuk mund të udhëtojnë pa viza në vendet e bllokut.

Një nga kushtet kryesore për integrimin e saj është arritja e një marrëveshjeje normalizimi me Serbinë, e cila gëzon mbështetjen e Rusisë në kundërshtimin e saj ndaj pavarësisë së Kosovës, të cilën e njohin vendet kryesore perëndimore. Normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është kusht edhe për Serbinë e cila hapi në vitin 2014 negociatat për anëtarësim.

Bashkimi Evropian i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara është vënë në përpjekje për të siguruar një marrëveshje dhe shpreson që kjo të ndodhë gjatë vitit që po vjen. Një propozim evropian parasheh normalizimin e marrëdhënieve por pa njohje që nuk përfshinë njohjen e ndërsjellë Kosovë – Serbi, por zotimin e palëve se nuk do ta pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese dhe anëtarësimin në organizata ndërkombëtare.

Kjo shihet si një mundësi që Kosova të tejkalojë një nga pengesat e mëdha në proceset integruese që është mosnjohja e saj nga pesë vende anëtare të BE-së.

Përpjekjet po bëhen ndërsa tensionet janë të larta ndërmjet dy vendeve rreth zhvillimeve në veriun e Kosovës ku për disa ditë me radhë grupe qytetarësh serbë po mbajnë të bllokuara rrugët kryesore.

Për një kohë të gjatë është thënë se blloku 27 vendesh është lodhur nga zgjerimi, por agresioni rus në Ukrainë ka nxitur përpjekje të reja në Bruksel për të afruar vendet e Ballkanit Perëndimor.

Udhëheqësit Bashkimit Evropian, u mblodhën më 6 dhjetor në Tiranë së bashku me udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor, në një takim që u mbajt për herë të parë në një vend jo anëtar, në një përpjekje për të dëshmuar mbështetjen ndaj ardhmërisë evropiane të rajonit. Madje në deklaratën në fund të atij takimit u bë thirrje për përshpejtimin e procesit të anëtarësimit.