Takim ndërkombëtar në Arabinë Saudite për Ukrainën

Ukraina dhe aleatët e saj do të kërkojnë përkrahje për kornizën e një plani paqësor gjatë një takimi do të mbahet në portin e Xhedës, në Arabinë Saudite gjatë fundjavës.

“Natyrisht, secili shtet duhet të vendosë për veten se sa dëshiron të identifikohet me formulën e paqes së zotit Zelenski. Dhe se deri në çfarë shkalle, kur dhe nëse do të ketë negociata për paqe, se çfarë roli dëshiron të luajnë. Ajo që ne kemi thënë është se nuk do të ketë asgjë për Ukrainën pa Ukrainën. Andaj kurdo që zoti Zelenski të jetë i gatshëm të ulet me zotin Putin dhe kjo nuk duket se ka gjasa të ndodhë së shpejti, kemi thënë dhe do të vazhdojmë të mbajmë këtë qëndrim se pikëpamja e zotit Zelenski, pikëpamja e Ukrainës, duhet të jetë baza e negociatave,” theksoi zoti Kirby.