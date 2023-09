Presidenti Biden shkon në takimin e G20, presidenti kinez nuk merr pjesë

Presidenti Biden viziton Indinë këtë javë, krahas udhëheqësve nga Grupi i 20 shteteve më të zhvilluara dhe të pasura në botë. Siç njofton korrespondentja e Zërit të Amerikës në Shtëpinë e Bardhë, Anita Powell ai do të trajtojë temat e ndryshimeve klimatike, ristrukturimit të borxhit dhe luftës në Ukrainë, si edhe do përshëndesë anëtarët e rinj të grupit.

“Mendoj se është lajm i mirë, që zoti Putin sërish ka vendosur të mos marrë pjesë në takim, ashtu si edhe vitin e kaluar në Bali. Dhe gjasat janë që as presidenti kinez nuk do të marrë pjesë. Ky fakt u mundëson të gjitha shteteve të marrin vendime më lehtësisht,” thotë zoti John Kirton nga Grupi Hulumtues G20, pranë Universitetit të Torontos.

“Refomat e tilla do ta vendosnin theksin tek ajo që e quajmë e mira globale publike – si çështjet klimatike, përgatitjet për pandemi, pasiguria ushqimore. Refomat do të mundësonin që këto institucione, përfshirë Bankën Botërore, të ofronin financim shtesë për tregjet në zhvillim dhe shtetet me të ardhura të ulëta dhe financim me kushte shumë më të favorshme,” thotë zonja Segal.