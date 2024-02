Shtetet e Bashkuara godasin grupet paraushtarake në Irak dhe Siri

UASHINGTON – Ushtria amerikane filloi të premten sulme ajrore ndaj dymbëdhjetë objektivave në Irak dhe Siri të grupeve paraushtarake që mbështeten nga Irani. Zyrtarët amerikanë i thanë agjencisë së lajmeve Associated Press se ky është hapi i parë i kundërpërgjigjes ndaj sulmit me dron që vrau në fundjavë tre ushtarakë amerikanë në Jordani.

Presidenti Joe Biden dhe zyrtarë të tjerë të lartë amerikanë kishin paralajmëruar prej ditësh se Shtetet e Bashkuara do të kundërpërgjigjeshin ndaj këtyre grupeve paraushtarake dhe e patën bërë të qartë se nuk do të ishte vetëm një sulm, por se do të ishte një përgjigje me disa faza.

"Këtë pasdite, me urdhërin tim, forcat ushtarake amerikane goditën objektiva në Irak dhe Siri që përdoren nga Garda Revolucionare e Iranit dhe milicitë që i mbështesin për të sulmuar forcat amerikane", u shpreh Presidenti Biden në një deklaratë. "Përgjigja jonë filloi sot. Do të vazhdojë në kohëra dhe vende që do t'i zgjedhim ne".

Sulmet fillestare nga avionë, me dhe pa pilot, goditën 85 objektiva, ndër to qendrat e komandës dhe kontrollit, qendrat e zbulimit, depot e raketave dhe municionit dhe objekte të tjera. Komanda Qendrore amerikane njoftoi se janë përdorur mbi 125 municione të precizionit të lartë, të cilat u lëshuan nga disa avionë, përfshirë avionët bombardues me rreze të gjatë. Sipas njërit prej zyrtarëve amerikanë, gjatë sulmeve u futën në përdorim edhe avionët bombardues B-1.

Ato u bënë vetëm pak orë pasi Presidenti Biden dhe drejtuesit më të lartë ushtarakë iu bashkuan familjarëve të tre ushtarëve të vrarë, trupat e të cilëve u kthyen në Shtetet e Bashkuara, ku u pritën me një ceremoni solemne në bazën ajrore Dover, në Dellauer.

Duket se sulmet amerikane nuk goditën drejtpërsëdrejti Iranin apo drejtuesit e lartë të Gardës Revolucionare të gjendur brenda territorit të Iranit, që ka mohuar të ketë patur rol në sulmin në Jordani.

Shtetet e Bashkuara patën përforcuar më herët masat mbrojtëse në bazën në Jordani që u sulmua nga militantët e mbështetur nga Irani, ndërsa përgatitej për këtë kundërpërgjigje më të gjerë amerikane, tha të premten një zyrtar amerikan.

Edhe pse një përgjigje më e madhe ushtarake amerikane dukej e pashmangshme, disa fraksione të mbështetura nga Irani u zotuan të vazhdojnë të sulmojnë forcat amerikane në Lindjen e Mesme. Në një deklaratë të lëshuar të premten, një nga milicitë më të fuqishme në Irak e mbështetur nga Irani, Harakat al-Nujaba, njoftoi planet e saj për të vazhduar operacionet ushtarake kundër forcave amerikane, pavarësisht se fraksionet e tjera aleate i kishin anuluar sulmet e tyre pas sulmit me dron të dielën në Jordani.

Disa nga këto grupe paraushtarake kanë qenë një kërcënim për bazat amerikane për vite me radhë, por grupet i intensifikuan sulmet e tyre pas luftës së Izraelit me Hamasin pas sulmit të 7 tetorit ndaj Izraelit. Lufta ka shkaktuar vdekjen e mijëra civilëve në Gazë dhe është përhapur në katër vende të tjera deri më tani. Grupet e milicive të mbështetura nga Irani në të gjithë rajonin e kanë përdorur konfliktin për të justifikuar goditjen e interesave izraelite ose të Shteteve të Bashkuara, përfshirë sulmet ndaj anijeve tregtare civile dhe luftanijeve amerikane me dronë ose raketa gjatë aktiviteteve pothuajse të përditshme.