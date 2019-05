SHBA: Prokurori i Përgjitshëm Barr nuk paraqitet në Komisionin e Kongresit

Kryetari i Komisionit juridik të Dhomës së Përfaqësuesve, Jarrold Nadler tha se “momenti i përgjegjësisë” për Prokurorin e Përgjithshëm William Barr do të vijë së shpejti, pasi ai refuzoi të respektojë kërkesat lidhur me raportin e Prokurorit të Posaçëm lidhur me hetimin për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.

Zoti Barr nuk u paraqit në këtë komision të enjten, pasi Departamenti i Drejtësisë ishte kundër një lëvizjeje për të lejuar juristët në personelin e komisionit që të merrnin pjesë për t’i drejtuar atij pyetje.

Departamenti i Drejtësisë gjithashtu nuk respektoi një afat për t’i dhënë komisionit raportin e plotë, të paredaktuar të Prokurorit të Posaçëm, Robert Mueller.

Demokrati Nadler, tha në seancën që zgjati vetëm 20 minuta se zoti Barr nuk i kishte bërë “qëndresë presidentit” dhe të trajtonte çështjen em”këtij rreziku të qartë ndaj rendit tonë kushtetues”.

Nënkryetari republikan i komisionit, Doug Collins, tha se “demokratët nuk e donin atë (zotin Barr) në seancë sot” dhe shtoi se “loja dhe cirku vazhdojnë këtu”.

Pak pas seancës, Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi e akuzoi zotin Barr se kishte gënjyer Kongresin kur dëshmoi më 9 prill se nuk ishte në dijeni të shqetësimeve të zotit Mueller për mënyrën se si i kishte paraqitur publikisht përfundimet e prokuroorit të posaçëm.

Departamenti i Drejtësisë bëri të mërkurën publike një letër të zotit Mueller drejtuar Prokurorit të Përgjitshëm Barr që pasqyron shqetësimet e zotit Mueller para seancës së 9 prillit.

"Ai gënjeu Kongresin. Nëse do ta kishte bërë një gjë të tillë dikush tjetër, do të konsiderohej krim”, tha zonja Pelosi.