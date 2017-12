Mbyllet faza e parë e bisedimeve për BREXIT-in

Komision Evropian tha të premten se është arritur përparim i mjaftueshëm në negociatat për BREXIT-in me Mbretërinë e Bashkuar dhe se tani mund të hapet periudha e dytë e negociatave, duke shënuar kësisoji fundin e bllokadës që ishte krijuar rreth kufirit irlandez.

Kryeministrja britanike, Theresa May, fluturoi herët në mëngjesin e së premtes në Bruksel për të shpallur përparimin bashkë me presidentin e Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker.

Rekomandimi i Komisionit për përparimin e mjaftueshëm do të diskutohet në takimin e lartë të udhëheqësve të Bashkimit Evropian javën e ardhshme. Kryeministrja May tha se pret që një marrëveshje formale të miratohet në atë takim.

"Kryeministrja May më ka siguruar se e ka mbështetjen e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Mbi këtë bazë, unë besoj se tani kemi bërë përparimin e nevojshëm. Rezultati i sotëm është natyrisht një kompromis, "i tha presidenti Juncker në një konferencë me gazetarë të organizuar me ngut në Bruksel.

Komisioni tha se është i gatshëm të fillojë periudhën e dytë të bisedimeve që përfshijnë tregun dhe marrëdhëniet afatgjata me bllokun.

Hapja e bisedimeve rreth tregtisë dhe periudhës kalimtare të BREXIT-it është vendimtare për të ardhmen e kryeministres May dhe për të ruajtur marrëdhëniet tregtare midis bllokut më të madh tregtar dhe ekonomisë së gjashtë më të madhe kombëtare pas largimit të Britanisë më 30 mars 2019.