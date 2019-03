Ligjvënësit britanikë votojnë për alternativat për daljen nga BE

Ligjvënësit britanikë po përgatiten të votojnë të mërkurën rreth disa alternativave për shkëputjen e vendit nga Bashkimi Evropian, në një përpjekje për t'i dhënë fund një situate bllokimi pas disfatës së fortë që pësoi marrëveshja e negociuar nga Kryeministrja Theresa May.

Dhoma e Komuneve pritet të debatojë rreth alternativave të ndryshme, proces pas të cilit do të kërkohet që ligjvënësit të votojnë për të gjitha opsionet. Propozimet më të përkrahura do të kalojnë në një votim të dytë të hënën, me shpresën për të gjetur një variant që mund të fitojë shumicën.