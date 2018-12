Shërbesat e fundit mortore para varrimit të Presidentit Bush

Familja e George Herbert Walker Bush po i thotë lamtumirën e fundit presidentit të 41-të në një ceremoni private mortore sot në qytetin Hjuston ku ai kaloi një pjesë të madhe të jetës. Presidenti do të varroset sot në kopshtin e Bibliotekës që mban emrin e tij në Universitetin A&M në College Station të Teksasit.

Trupi i presidentit u dërgua me avion presidencial mbrëmë nga Uashingtoni në Hjuston dhe u vendos në kishën episkopale të Shën Martinit, ku gjatë natës njerëzit prisnin me durim për të kaluar për nderime pranë arkivolit të mbështjellë me flamur.

Më herët dje, Presidenti Trump dhe katër ish-presidentë u mblodhën në Katedralen e Uashingtonit për një funeral shtetëror për Presidentin Bush, i cili u nda nga jeta të premten e kaluar në Teksas, në moshën 94-vjeçare.

Presidenti Trump, së bashku me ish-presidentët Jimmy Carter, Bill Clinton dhe Barack Obama dëgjuan eulogjinë emocionuese që mbajti George W. Bush, djali i madh i Presidentit George Herbert Walker Bush dhe presidenti i 43-të i Shteteve të Bashkuara për të atin.

“Mirësjellja jote, sinqeriteti dhe shpirti i mirë do të jetojnë përjetë me ne. Përmes lotëve, e vlerësojmë se çfarë bekimi ishte që kemi njohur e dashur një njeri të madh e fisnik si ti; ishe babai më i mirë që mund të dojë një bir a një bijë. Në këtë moment dhimbjesh, le të buzëqeshim se e dimë se babai po përqafohet me vajzën, Robin dhe po i shtrëngon përsëri dorën nënës”.

Presidenti Trump nuk foli gjatë ceremonisë, pasi kështu e kishte kërkuar para vdekjes zoti Bush, megjithëse ishte një devijim nga tradita e krijuar vitet e fundit.

Presidenti Trump kishte shpallur të mërkurën ditë zie kombëtare dhe kishte urdhëruar mbylljen e agjencive qeveritare duke pezulluar shërbime të përditshme si postën, apo operacionet në bursë.

Ndërkaq në Teksas, pas shërbesës private në Hjuston, trupi i presidentit do të dërgohet me një tren special drejt qytezës College Station ku ndodhet edhe Biblioteka Presidenciale e George Herbert Walker Bushit. Ai do të varroset në kopshtin e bibliotekës, pranë varreve të vajzës Robin që vdiq nga leuçemia në fëmijëri, si dhe Barbarës, bashkëshortja e tij për 73 vjet, e cila u nda nga jeta në prill të këtij viti.