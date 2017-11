Protesta kundër projektit të by passit në Shkodër

Banorë të lagjeve periferike të qytetit të Shkodrës protestuan sot duke kërkuar rishikimin e projektit të by passit të këtij qyteti, i cili sipas tyre dëmton mjedisin pranë Liqenit të Shkodrës, pengon lëvizjen dhe dëmton ekonomitë e familjeve të tyre. Qeveria shqiptare vendosi në fillim të kesaj jave pezullimin e përkohshëm të punimeve me qëllim rishikmin e projektit. Megjithatë, edhe sot punimet vazhduan në dise segmente te këtij by passi.